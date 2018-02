Palermo | troupe di Striscia aggredita allo Zen

Troupe di "Striscia la notizia" aggredita a Palermo : spari sull'auto : Una Troupe della trasmissione televisiva Striscia la Notizia è stata aggredita questo pomeriggio nel quartiere Zen 2 di Palermo . L'inviato Vittorio Brumotti stava conducendo un'inchiesta sullo spaccio della droga.L'aggressione è avvenuta in via Costante Girardengo. Nei giorni scorsi il giornalista e gli operatori avrebbero ripreso diversi spacciatori tra le strade del quartiere popolare alla periferia del capoluogo siciliano. Oggi ...

