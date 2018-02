Palermo | aggressione a Brumotti e alla troupe di Striscia la Notizia

Palermo : aggressione leader FN - dal Comune ancora nessuna autorizzazione a comizio : Palermo, 22 feb. (AdnKronos) - nessuna autorizzazione per il comizio di Forza Nuova, che si terrà sabato pomeriggio a Palermo, è stata concessa, fino a questo momento, al movimento politico. Come risulta all'Adnkronos, nei giorni scorsi, gli organizzatori del comizio - che prevede la presenza di Rob

Palermo : aggressione leader FN - domani udienza covalida gip dei due fermati : Palermo, 22 feb. (AdnKronos) - Si terrà domani, davanti al gip di Palermo Roberto Riggio, l'udienza di convalida per i due fermi per l'aggressione al leader di Forza nuova Massimo Ursino. In carcere sono fini, con l'accusa di tentato omicidio in concorso, Carlo Mancuso, di 28 anni, e Giovanni Codrar

Palermo : aggressione leader FN - pm alla ricerca di prove per gli altri indagati : Palermo, 22 feb. (AdnKronos) - La Procura di Palermo alla ricerca delle prove a carico dei quattro giovani militanti dei centri sociali indagati nell'ambito dell'aggressione al leader di Forza Nuova Massimo Ursino, avvenuta martedì sera in via Dante a Palermo. Due giovani, Carlo Mancuso, di 28 anni,

Palermo : aggressione leader FN - prima notte in carcere per i due antagonisti fermati : Palermo, 22 feb. (AdnKronos) - prima notte in carcere per i due antagonisti fermati ieri sera per il brutale pestaggio di Massimo ursino, il dirigente palermitano di Forza Nuova, avvenuto martedì sera in centro a Palermo. Con l'accusa di tentato omicidio in concorso, sono stati fermati ieri due giov

Palermo - due fermi per l’aggressione al responsabile di Forza Nuova : sono accusati di tentato omicidio : Due persone sono state fermate per l’aggressione del segretario provinciale di Forza Nuova, Massimo Ursino, pestato ieri sera a Palermo. Si tratta di Carlo Mancuso, 25 anni, e Giovanni Codraro, 27 anni. I due sono stati individuati grazie alle videocamere presenti nella zona dell’aggressione. L'articolo Palermo, due fermi per l’aggressione al responsabile di Forza Nuova: sono accusati di tentato omicidio proviene da Il Fatto ...

Palermo : Sinistra Comune condanna aggressione Ursino - no a comizio Forza Nuova : Palermo, 21 feb. (AdnKronos) - "La presenza di Forza Nuova e del suo leader non è gradita alla città di Palermo. Sosteniamo l’appello lanciato da numerose associazioni palermitane che chiedono al prefetto, al questore e al sindaco di impedire la manifestazione di propaganda fascista prevista il 24 f

Palermo : aggressione leader Forza Nuova - vertice in Procura : Palermo, 21 feb. (AdnKronos) - vertice in Procura, a Palermo, sull'aggressione del leader palermitano di Forza Nuova, Massimo Ursino, pestato ieri sera a sangue nella centralissima via Dante. L'inchiesta, per tentato omicidio, è coordinata dal Procuratore aggiunto Ennio Petrigni. La Digos ha portato

Palermo : aggressione leader Forza Nuova - Procura indaga per tentato omicidio : Palermo, 21 feb. (AdnKronos) - La Procura di Palermo indaga per tentato omicidio per l'aggressione al leader di Forza Nuova Massimo Ursino, avvenuta ieri sera nella centralissima via Dante. Al momento le posizioni di cinque giovani militanti dei centri sociali sono al vaglio della Procura. I giovani

Palermo : Amata (Fdi) - aggressione a Ursino da condannare senza colore e distinzione : Palermo, 21 feb. (AdnKronos) - "Quanto accaduto al responsabile provinciale di Forza Nuova Massimo Ursino rappresenta un atto vile e codardo rispetto al quale è bene che tutte le forze politiche, senza colore e senza distinzione, si pronuncino con condanne assolute. Fratelli d’Italia, come ha già so