Oscar 2018 | miglior film animato | ecco perché il favorito non è più Coco

Oscar 2018 - ecco cosa dovete sapere sui candidati a Miglior film : Dovremo aspettare ancora qualche giorno (la notte del 4 marzo, per l’esattezza) per scoprire chi quest’anno si porterà a casa la statuetta degli Oscar più ambita, quella al Miglior film. A differenza dell’anno scorso, dove La La Land si presentava da super favorito – anche se poi è stato superato, non senza polemiche, da Moonlight –, quest’anno il toto scommesse è ancora in gran fermento e tra li vincitori più probabili ci sono sia La forma ...

Oscar 2018 - accuse di plagio a Guillermo del Toro per La forma dell’acqua. David Zindel : “Più di 60 somiglianze con commedia di mio padre” : A una settimana dalla notte degli Oscar, il film La forma dell’Acqua, candidato a 13 statuette e dato per favorito, è accusato di plagio. A lanciare le accuse è David Zindel, figlio dello scrittore e drammaturgo premio Pulitzer Paul Zindel, secondo cui Guillermo del Toro avrebbe copiato una storia scritta dal padre nel 1969. Zindel ha avviato un’azione legale a Los Angeles citando non solo il regista, ma anche il produttore Daniel ...

Oscar 2018 in tv : a che ora in Italia e dove vedere la cerimonia : Si avvicina l'appuntamento con gli Oscar 2018, in programma nella notte tra domenica 4 e lunedì 5 marzo. A seguire l'ora in Italia e dove vedere in tv la cerimonia. Una delle personalità più attese è l'attore Gary Oldman, favorito assoluto per la conquista della statuetta più ambita, quella di miglior attore protagonista, grazie alla sua interpretazione di Winston Churchill nella pellicola "L'ora più buia". Oldman dovrà però fare attenzione agli ...

Oscar 2018 : Vanity Fair ti porta al cinema (gratis) : Dopo il successo degli anni precedenti, Vanity Fair dedica una due giorni al grande cinema e all’assegnazione dei leggendari Academy Awards®. Dal 3 al 4 marzo, al The Space cinema Odeon di Milano – in via Santa Radegonda 8 – sarà possibile vedere gratuitamente, in versione originale sottotitolata, le 9 pellicole candidate come Best Picture/Miglior Film. Partecipare è semplice: l’accesso alle sale sarà consentito 30 minuti prima ...

Oscar 2018 - il responso del box office : A due settimane dagli Oscar 2018 è ora di previsioni, pronostici e bilanci. Nel susseguirsi di premi internazionali, che avrà il suo apice il 4 marzo con l’attesissima notte dell’Academy, i titoli in lizza alla statuetta d’oro per il miglior film già si sfidano al box office. In alcuni casi con un periodico rinnovo dell’attenzione. Un saliscendi che interessa principalmente Tre manifesti a Ebbing, Missouri che spesso ha ...

Oscar 2018 : Daniela Vega prima attrice Transgender a presentare il premio - Mario Mieli - : Daniela, sebbene non candidata agli Oscar per la sua incredibile prova d'attrice, ha raccolto consensi in tutto il mondo. Sconosciuta, al momento, la categoria che andrà a presentare. Tra i nomi di ...

Bafta 2018 - tutti i vincitori degli Oscar inglesi : I Bafta, i British Academy Film Awards che ogni anno a Londra premiano i protagonisti dei film più importanti del mondo, sono stati consegnati domenica sera alla Royal Albert Hall di Londra. A fare...

Bafta 2018 - i vincitori dei premi Oscar inglesi : Regista e cast di Tre manifesti a Ebbing, Missouri premiati ai Bafta 2018 (foto: Getty) Tre Manifesti a Ebbing, Missouri è stato il dominatore assoluto dei Bafta 2018. La cerimonia di assegnazione dei premi inglesi della British Academy of Film and Television si è svolta ieri sera e ha visto trionfare la pellicola di Martin McDonagh con ben 5 statuette vinte, fra cui quelle per miglior film e miglior attrice protagonista a Francis McDormand. A ...

Bafta 2018 - tutti i premi degli Oscar britannici : c’è anche Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino : In attesa della notte degli Oscar a Londra sono stati consegnati i Bafta. Il film di Luca Guadagnino Chiamami col tuo nome si è aggiudicato il premio per il miglior adattamento firmato da James Ivory. Un buon viatico per la serata in programma il 4 marzo a Los Angeles, nella quale il film si presenta con quattro candidature: miglior film, miglior attore a Timothée Chalamet, miglior sceneggiatura non originale a James Ivory e miglior canzone a ...

Recensione Black Panther - il nuovo Cinecomic Marvel con il candidato all’Oscar 2018 Daniel Kaluuya e Lupita Nyong’o : Arriva nelle sale il nuovo Cinecomic Marvel Black Panther con il candidato all’Oscar 2018 Daniel Kaluuya, Lupita Nyong’o e Chadwick Boseman. Vi forniremo trama, Recensione e comme nto Il Wakanda è uno stato dell’Africa che vive nell’ombra. Da anni sono costretti a nascondersi per proteggersi dai possibili attacchi stranieri nel tentativo di ottenere la risorsa più importante del loro paese: il vibranio. È un metallo che ...