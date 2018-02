Maltempo Emilia-Romagna - e-distribuzione : task force per fronteggiare l’Ondata di gelo : e-distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, rende noto di aver messo in campo già da giorni un Piano regionale per fronteggiare l’ondata di gelo in arrivo in Emilia-Romagna. La società elettrica ha schierato preventivamente una task force, pronta ad intervenire in tutta la Regione, composta da 1.100 tra tecnici e operativi ed oltre 300 gruppi elettrogeni dislocati in tutta la Regione. I ...

Ondata di gelo siberiano sull'Italia - allerta di Autostrade : "Ecco le tratte a rischio neve" : Buran dilaga sulI'Italia. Il gelido vento siberiano, passando dalla Porta del Bora, porta con sé neve, gelo e temperature polari. Neve e gelo sull'Italia: le previsioni Colpite...

Ondata di Gelo : Scuole Chiuse - Stop dei Mezzi Pesanti : Stiamo per entrare nel vivo dell’Ondata di Gelo (Maggiori Dettagli), e dopo i vari avvisi di protezione civile alcuni comuni hanno già preso provvedimenti in merito. Scuole Chiuse I seguenti comuni hanno disposto la chiusura delle Scuole per la giornata di Lunedì 26 Febbraio 2018, in via precauzionale: Umbria Gualdo Tadino (Perugia, Umbria) Gubbio (Perugia, […]

Meteo arriva Burian : domenica 25 febbraio sull'Italia un'Ondata di gelo proveniente dalla Siberia : domenica 25 febbraio arriverà sull'Italia un'ondata di gelo proveniente dalla Siberia. Previste nevicate al Nord e al Centro, possibile qualche fiocco su Roma. Il freddo proseguirà nei giorni successivi: fra mercoledì e giovedì arriverà un'altra perturbazione, con neve in pianura al Centronord."In queste ore il gelo Siberiano è in moto verso l'Europa e dilagherà su gran parte del Vecchio ...

Maltempo Liguria - Asl2 : “Al via le misure per affrontare l’Ondata di gelo” : In considerazione delle condizioni meteo particolarmente impegnative previste in questi giorni in tutta Italia e anche in Liguria, ASL 2 ha predisposto e messo in atto un piano specifico per fronteggiarle al meglio. E’ stato attivato il monitoraggio continuo degli accessi nei Pronto Soccorso e dei tempi di attesa – si legge in una nota -; è attiva la possibilità di potenziamento del personale infermieristico se necessario; sono state ...

Ondata di gelo in arrivo in Italia a partire da domenica : Roma, 24 feb. , askanews, E' in arrivo una imponente e repentina irruzione di una massa d'aria gelida proveniente dalla Lapponia, che determinerà condizioni meteo avverse sulle regioni Italiane dalla ...

Maltempo - Ondata di gelo sull’Italia : scatta l’allerta della Protezione civile : Maltempo, ondata di gelo sull’Italia: scatta l’allerta della Protezione civile Convocato il comitato operativo: allerta arancione su parte di Emilia Romagna, Marche, Piemonte, Liguria, Calabria, Puglia e Sicilia. Aumenta il pericolo valanghe. A Milano si arriverà a -5° Continua a leggere L'articolo Maltempo, ondata di gelo sull’Italia: scatta l’allerta della Protezione civile sembra essere il primo su NewsGo.

Allerta meteo Umbria : forte Ondata di gelo in arrivo : Anche in Umbria è attesa l’ondata di gelo e neve che investirà il centro Italia tra domenica e lunedì, con le temperature massime che subiranno un brusco calo, anche di 10 gradi. A confermare le previsioni è il centro funzionale della Protezione civile regionale che registra un peggioramento significativo delle condizioni meteo già a partire dalla giornata odierna. Le nevicate oggi sono previste solo in montagna, generalmente oltre mille ...

Maltempo : Abruzzo - tonnellate sale e mezzi pronti per Ondata gelo : Riunione operativa tra Regione, Prefetture, Protezione civile regionale e Province, per fare il punto sulla gestione di eventuali emergenze che dovessero verificarsi in Abruzzo a causa dell’ondata di Maltempo prevista da domenica e lunedì. Nel corso dell’incontro l’attenzione si è concentrata soprattutto sulla viabilità. Le amministrazioni provinciali hanno sottolineato come i rispettivi piani neve (che la Regione ha ...

Maltempo - arriva Buran : Ondata di gelo siberiano/ Previsioni meteo : a Milano neve e temperature sotto zero : Maltempo, arriva Buran: ondata di gelo siberiano. Previsioni meteo: a Milano neve e temperature sotto zero. Le ultime notizie: si mobilitano FS, RFI e Trenitalia (Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 10:01:00 GMT)

Arriva l’Ondata di gelo siberiano : neve in pianura|Come difendersi|Meteo|Foto : Previsto un forte abbassamento delle temperature. Nevica a Bologna, sugli Appennini e nel Nuorese, imbiancato il Vesuvio. Freddo siberiano in Sardegna. E da domenica arriverà iil picco di gelo portato dal vento Burian