Olimpiadi PyeongChang 2018 | le pagelle sport per sport Bene short track e snowboard | bob

LIVE Hockey ghiaccio - Finale Germania-OAR (Russia) in DIRETTA : 2-2 - si assegna l’oro delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Germania-OAR, Finale del torneo di Hockey su ghiaccio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. È uno degli ultimi eventi di questi Giochi, in programma nell’ultima giornata, come da tradizione. Di fronte due squadre differenti. Da un lato i russi, una vera e propria corazzata. L’OAR si è rivelato un rullo compressore, giungendo in Finale con il miglior attacco (23 reti) ed una ...

Olimpiadi Invernali Pyeongchang 2018 : il medagliere e tutti i podi di domenica 25 febbraio : CLICCA QUI PER IL medagliere DELLE Olimpiadi Invernali Pyeongchang 2018 Proseguono le gare alle Olimpiadi Invernali di Pyeongchang 2018: di seguito tutti i podi e i risultati delle gare di domenica 25 febbraio. BOB Bob a 4 1. Germania 2. Gerrmania 3. Corea del Sud CURLING Torneo femminile 1. Svezia 2. Corea del Sud CLICCA QUI PER IL MINISITO SULLE Olimpiadi Invernali DI Pyeongchang 2018 Clicca qui per mettere “Mi piace” alla ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Svezia-Corea del Sud 8-3 - le scandinave entrano nella storia : Nel torneo di Curling femminile pronostici rispettati e la fortissima nazionale svedese si conferma per la terza volta campionessa olimpica entrando di diritto nella storia di questa disciplina. La squadra di Anna Hasselborg si è dimostrata la migliore anche in questa finale per l’oro contro le padrone di casa della Corea del Sud, non risentendo affatto del caloroso tifo per le ragazze asiatiche. Un 8-3 che non ammette repliche e descrive ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : spettacolo nel Gala finale - applausi per gli italiani - ovazione per Yuzuru Hanyu : Terminate le competizioni con il programma libero femminile di venerdì, il Pattinaggio di figura ha chiuso definitivamente il proprio sipario sui Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018. Nella nottata italiana abbiamo infatti assistito infatti al tradizionale Gala d’esibizione, ultimo atto sulla patinoire della Gangneung Ice Arena, nel quale gli appassionati hanno potuto rivedere sul ghiaccio tutti i principali protagonisti delle ...

Pattinaggio di figura - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron portabandiera della Francia nella cerimonia di chiusura : Saranno i pattinatori Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron, medagliati d’argento nella danza, i portabandiera della Francia nella cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici di PyeongChang 2018. Il Pattinaggio di figura sarà dunque ben rappresentato nell’ultimo atto della rassegna a cinque cerchi, visto che, come noto, Carolina Kostner porterà il tricolore italiano, mentre il Brasile ha designato per la stessa funzione Isadora ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti gli italiani in gara oggi (domenica 25 febbraio). Programma - orari e tv. Come vedere gli azzurri in Diretta Streaming : oggi domenica 24 febbraio si concludono le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’Italia purtroppo non sarà protagonista e non ha speranza da medaglia: saremo impegnati soltanto nel bob a 4 con Simone Bertazzo già nelle retrovie e nella 30km femminile di sci di fondo senza alcuna velleità. Di seguito gli italiani in gara, il calendario completo, il Programma dettagliato, tutte le date e gli orari d’inizio delle gare di domenica 25 ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutte le gare di oggi (domenica 25 febbraio) e gli italiani in gara. Programma - orari e tv. Come vederle in Diretta Streaming : oggi domenica 25 febbraio si concludono le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Ultima giornata di gare sulla neve e sul ghiaccio della Corea del Sud, si assegnano quattro titoli per definire il medagliere dei Giochi: spazio alle Finali degli sport di squadra (OAR sfida la Germania nell’hockey maschile, confronto tra Svezia e Corea del Sud nel curling femminile), alla 30km femminile di sci di fondo e al bob a 4. L’Italia non ha ...

Olimpiadi invernali 2018 Pyeongchang/ Risultati live - medagliere - programma e italiani (oggi 25 febbraio) : Olimpiadi invernali 2018 Pyeongchang: Risultati live, medagliere, programma e italiani in gara nell'ultimo giorno dei Giochi, con quattro finali (oggi 25 febbraio)(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 01:00:00 GMT)

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA domenica 25 febbraio : si assegnano gli ultimi titoli in hockey ghiaccio - curling - bob e sci di fondo : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata (domenica 25 febbraio) delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Si conclude quest’emozionante percorso con le ultime finali in gioco. Si comincia con quella del curling femminile dove la Corea del Sud, padrona di casa, affronterà la Svezia in un match palpitante in cui le scandinave sono favorite ma dove anche il sostegno del pubblico potrebbe fare la differenza. Vi ...

LIVE Hockey ghiaccio - Finale Germania-OAR (Russia) in DIRETTA : si assegna l’oro delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Germania-OAR, Finale del torneo di Hockey su ghiaccio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. È uno degli ultimi eventi di questi Giochi, in programma nell’ultima giornata, come da tradizione. Di fronte due squadre differenti. Da un lato i russi, una vera e propria corazzata. L’OAR si è rivelato un rullo compressore, giungendo in Finale con il miglior attacco (23 reti) ed una ...

LIVE Sci di fondo - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Marit Bjoergen favorita nella 30 km tecnica classica : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della 30 km mass start a tecnica classica femminile delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Si conclude il programma femminile del fondo a PyeongChang con una gara aperta a tante soluzioni, con due grandi favorite e tante outsider Marit Bjoergen è l’atleta da battere in questo ultimo appuntamento del fondo al femminile. La norvegese vuole conquistare la sua nona medaglia d’oro olimpica ...

PyeongChang Diary - Game - set and match : Casa Austria è la più divertente delle Olimpiadi : ... portando dentro l'Olimpiade quel livello di genuina 'tamarraggine' che io e il buon Fontana avevamo già vissuto per l'apertura della stagione di Coppa del Mondo a Solden; ma in versione 'privata', ...

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018. 30 km classica : Bjoergen-Kalla - il duello è sempre lo stesso : Bjoergen-Kalla, Kalla-Bjoergen. Non si scappa dal binomio delle super campionesse nel ballo delle favorite per la vittoria nella 30 km mass start a tecnica classica che chiude l’Olimpiade di PyeongChang. Marit Bjoergen vuole lasciare il segno anche in Corea, in quella che, a meno di sorprese clamorose, dovrebbe essere la sua ultima gara olimpica, la conclusione di una storia meravigliosa. A PyeongChang sono già arrivate due medaglie ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti i numeri dell’Italia. Record - prime volte - medaglie : il trend è positivo : L’Italia ha concluso la propria avventura alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 con 10 medaglie complessive (3 ori, 2 argenti, 5 bronzi). Diamo uno sguardo statistico ai risultati ottenuti dagli azzurri in Corea del Sud. L’Italia è tra i sei Paesi che hanno avuto il maggior incremento in termini di medaglie rispetto a Sochi: abbiamo fatto registrare un +25% che è inferiore soltanto a Corea del Sud (87,5 ma gareggiavano ...