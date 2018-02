: #News Olimpiadi, Ivanka Trump alla finale bob - CybFeed : #News Olimpiadi, Ivanka Trump alla finale bob - NotizieIN : Olimpiadi, Ivanka Trump alla finale bob - hackerphone8 : Ivanka Trump alla finale di bob, applausi al team Usa -

Ultimo giorno di gare ai Giochi di PyeongChang eè andata a fare il tifo per gli equipaggi Usadel bob a 4. La figlia del presidente Usa, che rappresenterà il suo Paese nella cerimonia di chiusura,ha visitato l'Olympic Sliding Center a PyeongChang per assistere a una delle ultime gare olimpiche in programma.Con la divisa del team a stelle e strisce e occhiali da sole,ha applaudito le squadre Usa che hanno chiuso molto distanti dal podio.Imponente il servizio di sicurezza.(Di domenica 25 febbraio 2018)