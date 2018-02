Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 | tutti gli italiani in gara oggi domenica 25

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutte le gare di oggi (domenica 25 febbraio) e gli italiani in gara. Programma - orari e tv. Come vederle in Diretta Streaming : oggi domenica 25 febbraio si concludono le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Ultima giornata di gare sulla neve e sul ghiaccio della Corea del Sud, si assegnano quattro titoli per definire il medagliere dei Giochi: spazio alle Finali degli sport di squadra (OAR sfida la Germania nell’hockey maschile, confronto tra Svezia e Corea del Sud nel curling femminile), alla 30km femminile di sci di fondo e al bob a 4. L’Italia non ha ...

LIVE Hockey ghiaccio - Finale Germania-OAR (Russia) in DIRETTA : si assegna l’oro delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Germania-OAR, Finale del torneo di Hockey su ghiaccio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. È uno degli ultimi eventi di questi Giochi, in programma nell’ultima giornata, come da tradizione. Di fronte due squadre differenti. Da un lato i russi, una vera e propria corazzata. L’OAR si è rivelato un rullo compressore, giungendo in Finale con il miglior attacco (23 reti) ed una ...

Bob a 4 - Olimpiadi Invernali 2018 : Francesco Friedrich a caccia del fantastico bis. Discorso aperto per il podio : “Abbiamo avuto due buone partenze e due buone discese. Un po’ di prudenza; tutto può ancora accadere”. Non sembrano essere parole dette da un uomo che è lanciato verso una storica doppietta alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang nel bob: Francesco Friedrich dopo aver vinto, a pari merito con Justin Kripps, nel 2, è il serio candidato verso il trionfo nel 4 visto che al termine delle prime due run ha un vantaggio di 29 ...

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018. 30 km classica : Bjoergen-Kalla - il duello è sempre lo stesso : Bjoergen-Kalla, Kalla-Bjoergen. Non si scappa dal binomio delle super campionesse nel ballo delle favorite per la vittoria nella 30 km mass start a tecnica classica che chiude l’Olimpiade di PyeongChang. Marit Bjoergen vuole lasciare il segno anche in Corea, in quella che, a meno di sorprese clamorose, dovrebbe essere la sua ultima gara olimpica, la conclusione di una storia meravigliosa. A PyeongChang sono già arrivate due medaglie ...

Retroscena piccanti alle Olimpiadi Invernali coreane : Nel villaggio olimpico coreano sono stati messi a disposizione dei 2925 partecipanti centodiecimila condom. Facendo una media ogni sportivo dovrebbe consumare almeno 37 rapporti. Forse in Corea hanno voluto esagerare ma va ricordato che proprio a Seul nel 1988 durante le Olimpiadi Estive sono stati introdotti i preservativi nel villaggio olimpico. Summer Sanders nel lontano 1992 aveva affermato che ciò che succede nel villaggio deve rimanere ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti i numeri dell’Italia. Record - prime volte - medaglie : il trend è positivo : L’Italia ha concluso la propria avventura alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 con 10 medaglie complessive (3 ori, 2 argenti, 5 bronzi). Diamo uno sguardo statistico ai risultati ottenuti dagli azzurri in Corea del Sud. L’Italia è tra i sei Paesi che hanno avuto il maggior incremento in termini di medaglie rispetto a Sochi: abbiamo fatto registrare un +25% che è inferiore soltanto a Corea del Sud (87,5 ma gareggiavano ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Italia promossa e di nuovo competitiva. Donne al potere - ma non manca qualche ombra : Bilancio più che positivo per l’Italia alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Raggiunto l’obiettivo delle 10 medaglie fissato dal presidente del Coni Giovanni Malagò, anche se è lecito pensare che il numero uno dello sport Italiano avesse stabilito un traguardo minimo e prudenziale, ben consapevole al tempo stesso di poter contare su potenzialità addirittura superiori. La spedizione azzurra ha dimostrato in effetti di poter ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la mass start italiana manca l’obiettivo ma il futuro è roseo : La delusione c’è, inutile negarlo. Tutti, o quasi, attendevamo l’esito di questo 24 febbraio, penultima giornata di gare alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La mass start maschile e femminile dello Speed skating aveva i tratti caratterizzanti tricolori per la presenza di Francesca Lollobrigida, Francesca Bettrone ed Andrea Giovannini e le finali centrate, all’inizio di questa giornata, facevano ben sperare. Gli atti ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang : Carolina Kostner portabandiera dell’Italia per la Cerimonia di Chiusura : Carolina Kostner sarà la portabandiera dell’Italia nella Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Domenica 25 febbraio (ore 12.00 italiane) calerà il sipario su questa edizione dei Giochi e a sventolare il tricolore sarà la nostra Regina del Ghiaccio: a dodici anni di distanza da Torino 2006, quando fu portabandiera nella ben più importante Cerimonia d’Apertura, la 31enne altoatesina avrà l’onore di ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : quanti soldi sono costate all’Italia? Tutti i premi e le cifre agli azzurri : L’Italia ha chiuso le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 con un bottino di 10 medaglie (3 ori, 2 argenti, 5 bronzi). Nell’ultima giornata non abbiamo alcuna speranza di salire sul podio e dunque possiamo già tirare le somme. Una spedizione a cinque cerchi incide sicuramente sull’economia dell’intero Paese: i costi per le trasferte sono elevati ma i benefici che si ricevono sono eccezionali. Il nome del Paese viene ...

Cos’è successo sabato alle Olimpiadi Invernali - in foto : La storica vittoria di Ester Ledecka, l'inaspettato oro degli Stati Uniti nel curling e Ivanka Trump fra il pubblico delle ultime gare The post Cos’è successo sabato alle Olimpiadi invernali, in foto appeared first on Il Post.

Olimpiadi Invernali 2018 - Ester Ledecka due discipline - due gare : due ori : Ester Ledecka si conquista un posto nella storia delle Olimpiadi invernali vincendo due Ori in due sport diversi. L'incredibile ceca, già oro a sorpresa nel SuperG, ha centrato il metallo più prezioso anche nella 'sua' specialità: il gigante parallelo di snowboard. Ester aveva lasciato tutti a ...