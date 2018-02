Olimpiadi Invernali Pyeongchang 2018 | il medagliere e tutti i podi di domenica 25 febbraio

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Svezia-Corea del Sud 8-3 - le scandinave entrano nella storia : Nel torneo di Curling femminile pronostici rispettati e la fortissima nazionale svedese si conferma per la terza volta campionessa olimpica entrando di diritto nella storia di questa disciplina. La squadra di Anna Hasselborg si è dimostrata la migliore anche in questa finale per l’oro contro le padrone di casa della Corea del Sud, non risentendo affatto del caloroso tifo per le ragazze asiatiche. Un 8-3 che non ammette repliche e descrive ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : spettacolo nel Gala finale - applausi per gli italiani - ovazione per Yuzuru Hanyu : Terminate le competizioni con il programma libero femminile di venerdì, il Pattinaggio di figura ha chiuso definitivamente il proprio sipario sui Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018. Nella nottata italiana abbiamo infatti assistito infatti al tradizionale Gala d’esibizione, ultimo atto sulla patinoire della Gangneung Ice Arena, nel quale gli appassionati hanno potuto rivedere sul ghiaccio tutti i principali protagonisti delle ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti gli italiani in gara oggi (domenica 25 febbraio). Programma - orari e tv. Come vedere gli azzurri in Diretta Streaming : oggi domenica 24 febbraio si concludono le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’Italia purtroppo non sarà protagonista e non ha speranza da medaglia: saremo impegnati soltanto nel bob a 4 con Simone Bertazzo già nelle retrovie e nella 30km femminile di sci di fondo senza alcuna velleità. Di seguito gli italiani in gara, il calendario completo, il Programma dettagliato, tutte le date e gli orari d’inizio delle gare di domenica 25 ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutte le gare di oggi (domenica 25 febbraio) e gli italiani in gara. Programma - orari e tv. Come vederle in Diretta Streaming : oggi domenica 25 febbraio si concludono le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Ultima giornata di gare sulla neve e sul ghiaccio della Corea del Sud, si assegnano quattro titoli per definire il medagliere dei Giochi: spazio alle Finali degli sport di squadra (OAR sfida la Germania nell’hockey maschile, confronto tra Svezia e Corea del Sud nel curling femminile), alla 30km femminile di sci di fondo e al bob a 4. L’Italia non ha ...

Olimpiadi Invernali 2018 Pyeongchang/ Risultati live - medagliere - programma e italiani (oggi 25 febbraio) : Olimpiadi invernali 2018 Pyeongchang: Risultati live, medagliere, programma e italiani in gara nell'ultimo giorno dei Giochi, con quattro finali (oggi 25 febbraio)(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 01:00:00 GMT)

LIVE Hockey ghiaccio - Finale Germania-OAR (Russia) in DIRETTA : si assegna l’oro delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Germania-OAR, Finale del torneo di Hockey su ghiaccio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. È uno degli ultimi eventi di questi Giochi, in programma nell’ultima giornata, come da tradizione. Di fronte due squadre differenti. Da un lato i russi, una vera e propria corazzata. L’OAR si è rivelato un rullo compressore, giungendo in Finale con il miglior attacco (23 reti) ed una ...

Bob a 4 - Olimpiadi Invernali 2018 : Francesco Friedrich a caccia del fantastico bis. Discorso aperto per il podio : “Abbiamo avuto due buone partenze e due buone discese. Un po’ di prudenza; tutto può ancora accadere”. Non sembrano essere parole dette da un uomo che è lanciato verso una storica doppietta alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang nel bob: Francesco Friedrich dopo aver vinto, a pari merito con Justin Kripps, nel 2, è il serio candidato verso il trionfo nel 4 visto che al termine delle prime due run ha un vantaggio di 29 ...

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018. 30 km classica : Bjoergen-Kalla - il duello è sempre lo stesso : Bjoergen-Kalla, Kalla-Bjoergen. Non si scappa dal binomio delle super campionesse nel ballo delle favorite per la vittoria nella 30 km mass start a tecnica classica che chiude l’Olimpiade di PyeongChang. Marit Bjoergen vuole lasciare il segno anche in Corea, in quella che, a meno di sorprese clamorose, dovrebbe essere la sua ultima gara olimpica, la conclusione di una storia meravigliosa. A PyeongChang sono già arrivate due medaglie ...

Retroscena piccanti alle Olimpiadi Invernali coreane : Nel villaggio olimpico coreano sono stati messi a disposizione dei 2925 partecipanti centodiecimila condom. Facendo una media ogni sportivo dovrebbe consumare almeno 37 rapporti. Forse in Corea hanno voluto esagerare ma va ricordato che proprio a Seul nel 1988 durante le Olimpiadi Estive sono stati introdotti i preservativi nel villaggio olimpico. Summer Sanders nel lontano 1992 aveva affermato che ciò che succede nel villaggio deve rimanere ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti i numeri dell’Italia. Record - prime volte - medaglie : il trend è positivo : L’Italia ha concluso la propria avventura alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 con 10 medaglie complessive (3 ori, 2 argenti, 5 bronzi). Diamo uno sguardo statistico ai risultati ottenuti dagli azzurri in Corea del Sud. L’Italia è tra i sei Paesi che hanno avuto il maggior incremento in termini di medaglie rispetto a Sochi: abbiamo fatto registrare un +25% che è inferiore soltanto a Corea del Sud (87,5 ma gareggiavano ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : quanti soldi sono costate all'Italia? Tutti i premi e le cifre agli azzurri : Una spedizione a cinque cerchi incide sicuramente sull'economia dell'intero Paese : i costi per le trasferte sono elevati ma i benefici che si ricevono sono eccezionali. Il nome del Paese viene ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Italia promossa e di nuovo competitiva. Donne al potere - ma non manca qualche ombra : Bilancio più che positivo per l’Italia alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Raggiunto l’obiettivo delle 10 medaglie fissato dal presidente del Coni Giovanni Malagò, anche se è lecito pensare che il numero uno dello sport Italiano avesse stabilito un traguardo minimo e prudenziale, ben consapevole al tempo stesso di poter contare su potenzialità addirittura superiori. La spedizione azzurra ha dimostrato in effetti di poter ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la mass start italiana manca l’obiettivo ma il futuro è roseo : La delusione c’è, inutile negarlo. Tutti, o quasi, attendevamo l’esito di questo 24 febbraio, penultima giornata di gare alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La mass start maschile e femminile dello Speed skating aveva i tratti caratterizzanti tricolori per la presenza di Francesca Lollobrigida, Francesca Bettrone ed Andrea Giovannini e le finali centrate, all’inizio di questa giornata, facevano ben sperare. Gli atti ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang : Carolina Kostner portabandiera dell’Italia per la Cerimonia di Chiusura : Carolina Kostner sarà la portabandiera dell’Italia nella Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Domenica 25 febbraio (ore 12.00 italiane) calerà il sipario su questa edizione dei Giochi e a sventolare il tricolore sarà la nostra Regina del Ghiaccio: a dodici anni di distanza da Torino 2006, quando fu portabandiera nella ben più importante Cerimonia d’Apertura, la 31enne altoatesina avrà l’onore di ...