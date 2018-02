Nuova scossa al nordest | sciame sismico in atto | paura nel Triveneto

TERREMOTO OGGI IN FRIULI/ INGV - Udine : sisma M 3.8 - Nuova scossa M 2.9 in Carnia (25 febbraio) : TERREMOTO OGGI in FRIULI: Udine e Belluno, ultime scosse INGV. sisma M 3.8 e 2.4 dopo le ore 9: non ci sono danni ma è stato nettamente avvertito. Epicentro e nuove scosse in aggiornamento(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 16:20:00 GMT)