Note sul Neto | un docufilm al centro del terzo appuntamento

Italia sulle Note di ‘Bella ciao’ - continui scontri e urla : ‘Via i fascisti’ : È già da un po’ che le tensioni tra i vari movimenti neofascisti e antifascisti fanno tremare le strade Italiane. Nel pomeriggio del 24 febbraio, diverse città della nostra penisola sono state il campo di scontro delle diverse parti. Tra canti e slogan, non sono mancati anche degli scontri fisici....Continua a leggere

Atleta tedesca pattina sulle Note di Schindler's List : Sei insensibile : Una pattinatrice tedesca ha scelto la colonna sonora del film "Schindler's List" per esibirsi alle Olimpiadi in Corea del Sud. La decisione le è costata però una valanga di insulti."Sei insensibile", "Ma cosa stai facendo?", sono solo alcuni dei commenti piovuti sulla testa di Nicole Schott, la pattinatrice tedesca di 21 anni che, per l'esecuzione del suo programma libero alle ...

Video dell’esibizione di Justin Timberlake ai Brit Awards 2018 in duetto con Chris Stapleton sulle Note di Say Something : Justin Timberlake ai Brit Awards 2018 si è esibito in Midnight Summer Jam e Say Something, due brani estratti dal nuovo album di Justin Timberlake Man Of The Woods. Sorpresa sul palco con la popstar, Chris Stapleton! La trentottesima edizione dei Brit ha visto la conduzione di Jack Whitehall, in diretta dalla O2 Arena di Londra. per una serata di musica, tanti premi ed ospiti eccezionali tra cui Foo Fighters, Dua Lipa, Liam Payne e Rita Ora, ...

Note spese : ecco gli escamotage per arrivare a ottomila euro Anteprima sul Messaggero Digital : Se il comportamento scorretto di alcuni parlamentari M5S ha rotto il patto di fiducia fra loro e gli elettori del movimento, il caso rimborsopoli ha il merito di far tornare a galla le debolezze...

Pierfrancesco Favino e il monologo all'Ariston "La notte prima delle foreste". Poi duetto Fiorella Mannoia e Baglioni sulle Note di Fossati : Il sorprendente Piefrancesco Favino sa fare anche 'l''uomo della parola': stasera porta sul palco dell'Ariston un brano da La notte poco prima della foresta di Bernard-Marie Koltès, storia di estraneità e di esclusione, appena andata in scena all'Ambra Jovinelli di Roma."Voglio poter urlare, voglio poter urlare anche se poi mi sparano addosso" @pFavino#Sanremo2018pic.twitter.com/d4FFJ3cpqT — Festival di Sanremo (@SanremoRai) ...

Video di Ornella Vanoni alla finale di Sanremo 2018 con Bungaro e Pacifico per superare la fine di un amore sulle Note di Imparare ad amarsi : L’eleganza di Ornella Vanoni alla finale di Sanremo 2018 è una garanzia e la sua ultima esibizione sul palco dell’Ariston in trio con Bungaro e Pacifico è sinonimo di emozione. L’artista milanese, alla sua ottava esperienza alla competizione canora, ha presentato con i due autori il brano Imparare ad amarsi, una canzone che parla della fine di una storia d’amore e di come, per l’appunto, bisogna comportarsi per superare questa ...

Arrivano all'Ariston i robot da guinness che ballano sulle Note di Mina : Quaranta robotTIM si sono esibiti questa mattina sul red carpet del teatro Ariston di Sanremo in un flashmob che ha fatto ballare tutta la piazza. I robottini fanno parte dei 1372 che hanno ...

Gianna Nannini duetta con Baglioni sulle Note di "Amore bello" : Prima grande ospite musicale della quarta serata del Festival di Sanremo è la rockstar Gianna Nannini . La cantautrice toscana ha cantato il suo ultimo successo 'Fenomenale', singolo dell'album 'Amore ...

Anche le pensionate russe si ribellano alla tradizione sulle Note di 'Satisfaction' : Le babushki, le pensionate continuano a lavorare fino a tarda età, i mariti muoiono molto presto e ad alimentare l'economia sono loro. "Proprio oggi " dice Natalia " Ho letto che solo l'uno per cento ...

Sanremo 2018 - Hunziker e Favino in sala prove ballano sulle Note di 'Despacito' : Agenzia Vista, Sanremo, 09 febbraio 2018 Le prove del balletto che ha infiammato il teatro Ariston. Pierfrancesco Favino e Michelle Hunziker ripresi in palestra, a poche ore dalla diretta, nel passo a ...

Ma tra Michelle Hunziker e Favino che succede? Là dietro - queste foto… Dopo il sensualissimo ballo sulle Note di Despacito - ecco come sono stati pizzicati (lontani dalle telecamere) i due conduttori del Festival. Questa è una bomba. Gli scatti compromettenti non mentono (e non piaceranno a Trussardi né alla moglie di Pierfrancesco) : Avete visto Sanremo? Quasi sicuramente sì visti i numeri di Questa edizione: era dal 1999 che Sanremo non registrava queste cifre di pubblico e share. Di sicuro – o quasi – c’eravate anche voi, incollati allo schermo a vedere come se la cava Baglioni, come è vestita Michelle, se è spigliata anche all’Ariston come lo è dietro il bancone di Striscia. E se avete visto Sanremo, è quasi certo che avete visto pure il ballo di Michelle e Pierfrancesco ...

