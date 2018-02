Nordcorea-Usa | prove di dialogo

Olimpiadi - ipotesi incontro Usa-Nordcorea : Seul, 22 feb. (AdnKronos) – La Corea del Nord ha annunciato che invierà una delegazione di alto livello alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di PyeongChang che si terrà domenica. Lo hanno riferito funzionari di Seul. Kim Yong-chol, vice presidente del Partito dei lavoratori della Corea (WPK) al potere e responsabile delle relazioni con il Sud, guiderà la delegazione di otto membri, che rimarrà per tre giorni, secondo il ...

Nordcorea : Usa impero del male - verranno distrutti : ... il che significa, il che significa osare un attacco nucleare prventivo sulla Repubblica democratica popolare di Corea per trascinare la Penisola coreana e il mondo in un olocausto nucleare".A ...

Hacker Nordcoreani dietro l'attacco WannaCry : la conferma dagli USA : ... individuando negli Hacker di Lazarus gli autori dell'attacco che ha messo KO aziende e organizzazioni governative in tutto il mondo. Anche altri Stati e altre organizzazioni private, sottolinea il ...

Terroristi - Nordcoreani... balcanici : l'elenco globale delle minacce USA - : Nella prima e seconda categoria ci sono la Corea del Nord, la Siria, l'Afghanistan, le relazioni tra la Russia e la NATO, l'Ucraina e altri. Tuttavia, ci sono novità: nella terza categoria ci sono ...

Russia vuole sapere perché USA rifiutano risoluzione questione Nordcoreana - : Venerdì scorso il segretario di stato americano Rex Tillerson ha dichiarato che gli Stati Uniti non accettano i presupposti per l'avvio dei negoziati con la Corea del Nord e non appoggiano il piano ...

Usa-Nordcorea - prove di dialogo : La Nordcorea "agisce in modo insicuro non solo nei confronti del Giappone, della Cina e della Corea del sud, ma del mondo intero". Le azioni della Corea del Nord, ha aggiunto, non sono buone per ...

USA - Nikki Haley : 'Se sarà guerra - distruggeremo il regime Nordcoreano' Video : Il mondo è vicinissimo alla guerra contro la #corea del nord, l'ultima azione del regime di Pyongyang con il missile testato ed inabissato a circa 250 km dalle coste del Giappone [Video] è di una gravita' estrema. Nikky Haley, ambasciatrice statunitense all'#ONU, non ha usato mezzi termini nel corso della riunione del Consiglio di sicurezza convocato con urgenza al Palazzo di Vetro. Noi non abbiamo mai cercato la guerra contro la Corea del Nord ...