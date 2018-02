Nokia 6 2018 disponibile da aprile a 279 Euro in Italia

Nokia 8 Sirocco è ufficiale al MWC 2018 : il primo flagship con Android One : Al Mobile World Congress 2018 HMD Global ha presentato numerose novità, tra cui Nokia 8 Sirocco, una versione migliorata del modello presentato lo scorso anno. L'articolo Nokia 8 Sirocco è ufficiale al MWC 2018: il primo flagship con Android One è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Nokia 8110 ufficiale al MWC 2018 : il ritorno dopo 20 anni con 4G - a 89 Euro : HMD lancia il nuovo Nokia 8110 con connettività 4G: dopo 22 anni, ecco un nuovo grande ritorno per uno dei più celebri telefoni del brand finlandese, apparso anche nel film The Matrix L'articolo Nokia 8110 ufficiale al MWC 2018: il ritorno dopo 20 anni con 4G, a 89 Euro è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Nokia 8110 ufficiale al MWC 2018 : il ritorno dopo 20 anni con 4G - a 79 Euro : HMD lancia il nuovo Nokia 8110 con connettività 4G: dopo 22 anni, ecco un nuovo grande ritorno per uno dei più celebri telefoni del brand finlandese, apparso anche nel film The Matrix L'articolo Nokia 8110 ufficiale al MWC 2018: il ritorno dopo 20 anni con 4G, a 79 Euro è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Dove vedere l’Evento Nokia al MWC 2018 in Streaming dal vivo : A partire da oggi 25 febbraio dalle ore 16.00 alle ore 17.00 si terrà l’evento dedicato da Nokia prima dell’inizio ufficiale del MWC 2018: ecco Dove potete seguirlo in diretta.HMD Global ha già fatto parlare di se nel 2017 tornando a presentare il marchio Nokia con un buon seguito da parte dei clienti, dato che in soli 6 mesi è riuscita a vendere oltre 4.4 milioni di dispositivi posizionandosi di fatto all’undicesimo posto tra ...

Il mitico Nokia 8110 potrebbe tornare al MWC 2018 con un modem 4G : In occasione del Mobile World Congress 2018 potremo assistere al ritorno di un telefono a dir poco mitico, il Nokia 8110. Scopriamo insieme le sue feature L'articolo Il mitico Nokia 8110 potrebbe tornare al MWC 2018 con un modem 4G è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

MWC 2018 il programma : Samsung - Huawei - Nokia - Sony - Asus : A partire da domenica 26 febbraio 2018 inizierà il prossimo MWC 2018 che si terrà a Barcellona: il programma di marchi noti come Samsung, Huawei, Nokia, Sony e Asus.Tra poco meno di due giorni inizierà a Barcellona uno degli eventi mondiali più importanti per quanto riguarda la tecnologia e la telefonia mobile in particolare: stiamo parlando del MWC 2018.Alla fiera parteciperanno grandi e importanti produttori mondiali di smartphone, e noi ...

MWC 2018 : Nokia 1 - 4 - 7 Plus - 8 Pro - 9 e 10 tutti in un evento : Nokia al MWC 2018 presenterà tantissimi prodotti andando a coprire tutta la fascia di prezzi e caratteristiche tecniche davvero per tutti. Nokia è ritornata e il MWC 2018 farà da vetrina per un ritorno alla grandissima [MWC 2018] A Barcellona Nokia presenterà tanti dispositivi, Nokia 1, 4, 7 Plus, 8 Pro, 9 e anche 10 […]

Nokia 1 arriva al MWC 2018 - tutto ciò che c'è da sapere : Il 26 febbraio 2018 prenderà il via a Barcellona, in Spagna, la nuova edizione del Mobile World Congress. In quest'occasione, i principali produttori di smartphone presenteranno al mondo i loro nuovi dispositivi. In particolare, il marchio Nokia presenterà due prodotti, il Nokia 7 e il Nokia 1. Quest'ultimo, in particolare, è uno smartphone di fascia bassa che sarà contraddistinto da un prezzo inferiore agli 80 euro. Ma quali sono le sue ...

Nokia 4 potrebbe arrivare al MWC 2018 con a bordo uno Snapdragon 450 : Arrivano nuove indiscrezioni per Nokia 4. Sebbene le specifiche tecniche ancora scarseggino, il nuovo smartphone Android di fascia medio bassa potrebbe montare un processore Qualcomm Snapdragon 450 secondo quanto emerso. Si parla inoltre di un possibile lancio al prossimo Mobile World Congress 2018 assieme a Nokia 1, Nokia 7 Plus e a Nokia 8 Scirocco. L'articolo Nokia 4 potrebbe arrivare al MWC 2018 con a bordo uno Snapdragon 450 è stato ...

Aggiornamenti in roll out per ZTE Axon 7 - Nokia 3 - Nokia 8 - Samsung Galaxy J5 (2017) e Galaxy A8 (2018) : È ancora tempo di Aggiornamenti per Nokia 3, Nokia 8, ZTE Axon 7, Samsung Galaxy J5 (2017) e Galaxy A8 (2018). Allora siete curiosi di conoscere quali sono in dettaglio le novità introdotte da questi update? L'articolo Aggiornamenti in roll out per ZTE Axon 7, Nokia 3, Nokia 8, Samsung Galaxy J5 (2017) e Galaxy A8 (2018) è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Nokia 8 Sirocco potrebbe essere presentato al MWC 2018 : Il nome Nokia 8 Sirocco è stato registrato: dovrebbe trattarsi di una versione migliorata dello smartphone attualmente in commercio, dotata di display OLED LG, doppia fotocamera anteriore e memorie da 6/128 GB. La presentazione potrebbe avvenire al MWC 2018 di Barcellona. L'articolo Nokia 8 Sirocco potrebbe essere presentato al MWC 2018 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Aggiornamenti in roll out per Nokia 5 - Honor 9 - HTC U11 - Samsung Galaxy A8 (2018) - J3 - J5 e J7 (2017) : Nokia 5, Honor 9, HTC U11, Samsung Galaxy A8 (2018), Galaxy J3 (2017), Galaxy J5 (2017) e Galaxy J7 (2017) si aggiornano. Allora siete curiosi di conoscere quali sono in dettaglio le novità introdotte? L'articolo Aggiornamenti in roll out per Nokia 5, Honor 9, HTC U11, Samsung Galaxy A8 (2018), J3, J5 e J7 (2017) è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

HMD annuncia il rilascio di Android 8.0 Oreo per Nokia 6 (2018) e Nokia 7 : HMD Global attraverso l'account ufficiale su Weibo ha reso noto di avere dato il via al rilascio di Android 8.0 Oreo per i Nokia 6 (2018) e Nokia 7 L'articolo HMD annuncia il rilascio di Android 8.0 Oreo per Nokia 6 (2018) e Nokia 7 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Nokia 6 (2018) sembra molto raffinato e bello in questa galleria di foto dal vivo : In attesa dello sbarco del Nokia 6 (2018) in Europa, dalla Cina arriva una ricca galleria di immagini dal vivo dello smartphone L'articolo Nokia 6 (2018) sembra molto raffinato e bello in questa galleria di foto dal vivo è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.