Nokia 1 è ufficiale | arriva in Italia il primo smartphone Android Oreo Go Edition di

Nokia 8 Sirocco è ufficiale al MWC 2018 : il primo flagship con Android One : Al Mobile World Congress 2018 HMD Global ha presentato numerose novità, tra cui Nokia 8 Sirocco, una versione migliorata del modello presentato lo scorso anno. L'articolo Nokia 8 Sirocco è ufficiale al MWC 2018: il primo flagship con Android One è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Nokia 8110 ufficiale al MWC 2018 : il ritorno dopo 20 anni con 4G - a 89 Euro : HMD lancia il nuovo Nokia 8110 con connettività 4G: dopo 22 anni, ecco un nuovo grande ritorno per uno dei più celebri telefoni del brand finlandese, apparso anche nel film The Matrix L'articolo Nokia 8110 ufficiale al MWC 2018: il ritorno dopo 20 anni con 4G, a 89 Euro è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Nokia 8110 ufficiale al MWC 2018 : il ritorno dopo 20 anni con 4G - a 79 Euro : HMD lancia il nuovo Nokia 8110 con connettività 4G: dopo 22 anni, ecco un nuovo grande ritorno per uno dei più celebri telefoni del brand finlandese, apparso anche nel film The Matrix L'articolo Nokia 8110 ufficiale al MWC 2018: il ritorno dopo 20 anni con 4G, a 79 Euro è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Nokia 7 Plus ufficiale : Android One fa sul serio e diventa premium : Oggi è stato presentato Nokia 7 Plus, il primo smartphone Nokia dotato di Android One. Non perdetevi specifiche tecniche, prezzo e commercializzazione per l'Italia. L'articolo Nokia 7 Plus ufficiale: Android One fa sul serio e diventa premium è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Il Nokia 3310 con 4G è ufficiale : rilasciate le caratteristiche tecniche : HMD ha lanciato silenziosamente la variante Nokia 3310 4G in Cina.Con questa terza edizione si sposa ufficialmente con la tecnologia 4G. Il nuovo Nokia 3310 4G assomiglia molto al precedente modello con 2G,inizialmente sarà venduto in solo due colori, blu e nero con uno schermo VGA da 2,4 pollici, una memoria interna di 512 MB che possiamo espandere grazie a una microSD fino a 64 GB aggiuntivi. Abbiamo una fotocamera da 2 megapixel con flash, ...

Il Nokia 3310 dei vostri sogni è ufficiale : YunOS - VoLTE - 4G - WiFi e tanto altro : A distanza di quasi un anno dalla presentazione del nuovo Nokia 3310, HMD Global annuncia ufficialmente la terza variante del cellulare. Dopo la versione originale con connettività 2G e la variante 3G, tocca oggi alla nuova versione 4G, con YunOS, VoLTE, WiFi e uno schermo polarizzato visibile anche sotto la luce diretta del sole. L'articolo Il Nokia 3310 dei vostri sogni è ufficiale: YunOS, VoLTE, 4G, WiFi e tanto altro è stato pubblicato per ...

Nokia 6 (2018) è ufficiale! Ecco tutti i dettagli : In occasione del CES 2018 di Las Vegas, HMD Global decide di dare il meglio di se portando tanta innovazione in Nokia. Infatti, dopo il rilascio di Android Oreo per Nokia 8 avvenuto in queste ore, la casa decide di presentare un “nuovo” cellulare..nuovo si fa per dire. A quasi un anno dalla presentazione ufficiale durante il Mobile World Congress, HMD Global decide di ufficiale una nuova versione di Nokia 6 migliorandone il design e ...

Nokia 6 2018 è ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : Nokia 6 2018 Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche Nokia 6 (2018) è ufficiale: un buon medio gamma dal buon prezzo, ma quanto costerà in Italia? Ci siamo: dopo vari rumor, la variante 2018 del Nokia 6 realizzata da HMD Global è stata svelata ufficialmente in Cina. E’ un prodotto interessante sotto tutti i punti di vista, peccato solo per […]