Noi con l' Italia | nata da politici con forte radicamento sul territorio

Atalanta B contro la Juve - Marino : 'Per Noi più importante la Coppa Italia' : Il dg dell' Atalanta Umberto Marino è intervenuto a Premium Sport La neve si sta fermando, sono dei fiocchi grossi e resta sul campo. Aspettiamo di vedere cosa dirà l'arbitro. Speriamo che questa neve possa frenarli. Oggi la nostra formazione ha un'età media ...

Veltroni con Gentiloni e il Pd - l'avversario è sempre Silvio - 'principale esponente dello schieramento a Noi avverso' : Voglio essere chiaro: abbiamo perso malamente il referendum, ma le ragioni delle riforme, di chiarire i diritti dell'esecutivo e ridare dignità alla politica rimangono in piedi". Veltroni si appella ...

Riforma Pensioni 2018/ Noi con l’Italia : “impossibile abolire la legge Fornero” (ultime notizie) : Riforma Pensioni novità 2018, oggi 25 febbraio. Il meccanismo indispensabile per il sistema. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 11:25:00 GMT)

Pallotta : 'Le radio locali sparano fango contro di Noi' : ... ha preso parte al segmento ' The Beautiful Game's Global Reach ', per riferire dello sviluppo del calcio in Europa, ricorda l'edizione odierna de ' La Gazzetta dello Sport '. ' Abbiamo avuto bisogno ...

Elezioni 2018/ Lega - Salvini cita Pasolini e sfida Berlusconi : "Noi più voti di Forza Italia" : Elezioni 2018. M5s, Di Maio dal Quirinale alla grana Tasso. Berlusconi "vede" il 45% e rassicura sulle alleanze con Salvini e Meloni.

Di Maio attacca Berlusconi : “Noi i bonifici li abbiamo fatti alle imprese - tu a Cosa Nostra” : «Caro Berlusconi, noi i bonifici li facciamo alle imprese italiane e ai cittadini italiani. Tu li hai fatti a Cosa Nostra. È scritto tutto nelle sentenze». Lo ha detto a Bari il candidato premier del M5s, Luigi Di Maio, nel corso di una tappa del «Rally per l’Italia». ...

I leader nel nostro studio : Raffaele Fitto - presidente di 'Noi con l'Italia' : 'Noi saremo decisivi perchè il centrodestra possa vincere questa campagna elettorale' dice Fitto. Nel programma: centralità della famiglia con detrazioni in base ai figli e a condizioni di particolare ...

Elezioni - Di Maio : “Noi facciamo i bonifici alle imprese - Berlusconi li ha fatti a Cosa Nostra. È tutto scritto nelle sentenze” : “Noi facciamo i bonifici alle imprese italiane, Berlusconi li ha fatti a Cosa Nostra. È scritto tutto nelle sentenze”. Luigi Di Maio risponde a leader di Forza Italia e fa riferimento a quanto scritto nelle motivazioni con cui la Cassazione ha condannato Marcello Dell’Utri a 7 anni di carcere. Una ‘corda’ toccata negli scorsi giorni anche da Alessandro Di Battista, che aveva letto la sentenza ad Arcore a poche ...

Palermo : leader centri sociali - contro di Noi castello accusatorio ridicolo : Palermo, 24 feb. (AdnKronos) - "La scarcerazione di Gianmarco e Carlo (i due indagati per l'aggressione ai danni del segretario provinciale di Forza Nuova Palermo Massimo Ursino, ndr) dimostra come la questione centrale sia la scelta fuori luogo della Digos e della Questura di Palermo che pur di att

Salvini giura da premier - con il rosario in mano - : "Noi in pace - loro rabbiosi" : ' A Roma c'è un'altra piazza con gente che non la pensa come me ma a cui va il mio saluto e il rispetto. Il bello di piazza Duomo è che noi stiamo proponendo ai nostri figli un'idea di futuro, in ...

Corteo antifascista a Roma partito. La presidente Arci : "Renzi con Noi? Lui si sposta a seconda dell'opportunità" : Ci fa piacere che Renzi venga alla manifestazione ma certo c'è da dire che noi, insieme all'Anpi, siamo quelli che hanno votato no al referendum costituzionale... ora lui scende in piazza con noi contro il fascismo. Bene, ma voglio dire: noi siamo stati fermi, coerenti. Forse lui si sposta a seconda dell'opportunità". Piazza della Repubblica, Roma, piove. Sotto gli ombrelli, mentre intorno si radunano i manifestanti per il Corteo ...