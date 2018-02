Niluaf | la tronista di uomini e donne e il cyberbullismo

Blastingnews

(Di domenica 25 febbraio 2018) LaNilufar ha denunciato, durante l’ultima registrazione diandata in onda, di aver ricevuto tramite social svariati insulti che l’accusavano di essere brutta, stupida, le consigliavano di stamparsi gli insulti e di leggerli e di piangere. Sicuramente, la ragazza ha deciso spontaneamente di andare dentro un programma televisivo, ma certamente questo non giustifica gli attacchi, anche personali, ricevuti da quest’ultima. Anche in questi casi si può parlare di. Che cos’è ilIl termine cyberbullying è stato creato dal docente canadese Bill Belsey. Così come il bullismo nella vita reale, questo è caratterizzato dal far circolare foto spiacevoli, invio di mail contenenti materiale offensivo, inganno di persona (il fenomeno del Catfish). Così come il bullismo, anche il cyberbillismo può costituire una violazione del Codice Civile e del ...