Neve - scuole chiuse a Roma e nel Centrosud : Lunedì senza scuola a Roma in previsione dell'ondata di maltempo e dell'allerta Neve. Stessi provvedimenti anche a Tivoli, in Irpinia e nel Sannio. Rischio valanghe in Piemonte.

Maltempo : scuole chiuse a BeNevento e Guardia Sanframondi domani lunedì 26 Febbraio : Il sindaco Clemente Mastella ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado di Benevento per domani e dopodomani in previsione dell’ondata di Maltempo che interesserà il Sannio a partire da questa sera. Provvedimento analogo e’ stato adottato dal sindaco di Guardia Sanframondi, Floriano Panza, che ha disposto la chiusura delle scuole per la giornata di domani. L'articolo Maltempo: scuole chiuse a Benevento e Guardia ...

Neve a Torino. Scuole regolarmente aperte : Una nevicata ha interessato domenica pomeriggio Torino, ma per questa notte e per domani non sono previste ulteriori precipitazioni. La

Il gelo siberiano raggiunge l'Italia : Neve da Nord a Sud e scuole chiuse : Gli esperti meteo hanno lanciato l'allarme: Burian è arrivato, il gelo siberiano caratterizzerà le prossime giornate, con nevicate fino in pianura. "Si tratterà - spiegano i meteorologi del Centro Epson Meteo - di un episodio di rilevante portata per intensità e per estensione geografica, che ci accompagnerà almeno fino a metà della prossima settimana". Clima gelido qundi in tutto il Centro-Nord Italia, dove le temperature ...

Maltempo - allerta Burian : a Livorno strade ripulite da Neve - domani scuole aperte : Situazione sotto controllo a Livorno dopo la copiosa nevicata di questa mattina che ha interessato in modo particolare la zona collinare di Valle Benedetta, Montenero e Castellaccio: le strade sono pulite e dalle 14 sono intervenuti 5 mezzi spargisale che saranno di nuovo in azione alle ore 18 (la terza fase di passaggio sara’ effettuata domani mattina intorno alle ore 6). Sono inoltre in servizio le pattuglie della Polizia municipale che ...

Temperature in picchiata - vento forte e Neve : il gelido Burian è arrivato.Domani scuole chiuse a Roma : Freddo anomalo in tutto il Piemonte, oltre un metro di neve sull'Appennino Pistoiese, da questa notte neve in Campania, Puglia, Basilicata e Calabria

Scuole chiuse a Roma il 26 febbraio - la nota ufficiale. Neve sulla Capitale : Bloccati anche parchi, cimiteri e ville storiche "fino a cessata allerta". Scuole chiuse pure in provincia: da Tivoli a Castel Gandolfo Autostrade: "Ecco le tratte a rischio da domenica"

È arrivato Burian : freddo e Neve da Nord a Sud - scuole chiuse e trasporti in difficoltà : Burian, il gelo siberiano, ha raggiunto l’Italia. E’ l’allarme degli esperti meteo, che mettono in guardia: il freddo caratterizzerà le prossime giornate, con nevicate fino in pianura. Un evento di portata storica in questo periodo dell’anno. ...

