Neve a Torino | rinviata Juventus-Atalanta

Troppa Neve a Torino - Foto Rinviata Juve-Atalanta Video Lazio batte Sassuolo ed è terza : Dopo una prima ricognizione tra dirigenti delle due squadre e l’arbitro si è deciso di non giocare. Gara Rinviata a data da destinarsi

Previsioni meteo. Neve a Milano - Torino - Bologna - Firenze - Roma. E sulle coste : Conto alla rovescia: sta per irrompere il Burian. Venti gelidi su tutta Italia. Allerta della Protezione Civile. Paura per i senzatetto. Coldiretti: ecco come proteggere piante e animali Autostrade: "...

Neve sull'Italia - Torino e Bologna imbiancate : La morsa del freddo stringe l'Italia: Neve al Nord, anche a quote basse. Da Torino fino a Bologna, passando per Jesolo che questa mattina si è risvegliata con una sopresa: la spiaggia completamente ...

Serie A - 25^ giornata : risultati e classifica. Napoli-SPAL 1-0 - Torino-Juventus 0-1 : botta e risposta al vertice. Vince il BeNevento : botta e risposta tra Juventus e Napoli nella 25^ giornata della Serie A. I partenopei sconfiggono la SPAL per 1-0 grazie al gol di Allan (al 5′ è penetrato in area e ha insaccato l’assist di Callejon) ed è così tornato al comando della classifica generale con un punto di vantaggio sulla Juventus che aveva vinto il derby contro il Torino: il lunch match sorride ai bianconeri che festeggiano grazie al gol di Alex Sandro, abile al ...

25^ Giornata Serie A : fari puntati su Torino-Juventus. Il Milan ospita la Samp. BeNevento-Crotone : sfida salvezza! : 25^ Giornata Serie A: fari puntati su Torino-Juventus. Il Milan ospita la Samp. Benevento-Crotone: sfida salvezza! Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... 25^ Giornata- Mancano pochi giorni alla 25^ Giornata di Serie A. Un campionato caratterizzatodalla totale incertezza e dalla sfida al vertice tra Napoli e Juventus, entrambe attive nel calciomercato. Una sfida ...

Serie A : Inter Bologna 1-0 Roma BeNevento 0-0 Chievo Genoa 0-0 Torino Udinese 0-0 Sampdoria Verona 0-0 diretta : Chievo-Genoa 0-0 , LA CRONACA DELLA PARTITA , Torino-Udinese 0-0 , LA CRONACA DELLA PARTITA , Sampdoria-Verona 0-0 , LA CRONACA DELLA PARTITA , Il quadro delle partite di domenica della 24/ma ...

Serie A : Inter Bologna 0-0 Roma BeNevento 0-0 Chievo Genoa 0-0 Torino Udinese 0-0 Sampdoria Verona 0-0 diretta : Inter-Bologna 0-0 , LA CRONACA DELLA PARTITA , Chievo-Genoa 0-0 , LA CRONACA DELLA PARTITA , Torino-Udinese 0-0 , LA CRONACA DELLA PARTITA, Sampdoria-Verona 0-0 , LA CRONACA DELLA PARTITA , Il quadro delle partite di domenica della 24/ma giornata , RISULTATI E CLASSIFICHE , Sassuolo-Cagliari ore 12:30 Inter-...

Torino - Mazzarri : "Ripartiamo da BeNevento. Sarà ancora difesa a 4" : Walter Mazzarri è chiamato all'esame con il suo passato. Domani c'è la Sampdoria a Marassi, dove il tecnico del Torino ha vissuto due belle stagioni. "La Samp è in un momento di grande entusiasmo, ...

Video/ Torino BeNevento (3-0) : highlights e gol della partita (Serie A 22^ giornata) : Video Torino Benevento (risultato finale 3-0): gli highlights e i gol della partita di Serie A. Succede tutto nel primo tempo: i granata dilagano in casa, espulso il portiere Belec(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 10:16:00 GMT)

3-0 al BeNevento - il Torino avvicina l’Europa e ritrova Belotti : 3-0 al Benevento, il Torino avvicina l’Europa e ritrova Belotti 3-0 al Benevento, il Torino avvicina l’Europa e ritrova Belotti Continua a leggere L'articolo 3-0 al Benevento, il Torino avvicina l’Europa e ritrova Belotti sembra essere il primo su NewsGo.

Follia di Belec in Torino-BeNevento : lo sloveno scalcia Niang e viene espulso : Il Torino di Walter Mazzarri ha travolto per 3-0 il Benevento di Roberto De Zerbi anche se la gara è stata condizionata pesantemente dall'espulsione, giustissima, del portiere dei campani Vid Belec. Sul punteggio di 1-0 per i granata, infatti, il numero uno delle Streghe, cresciuto nella cantera dell'Inter, si è reso protagonista di un gesto folle che ha lasciato i suoi per oltre un'ora in inferiorità numerica.Il Torino ha poi ...