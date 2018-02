Neve a Roma | lunedì chiuse anche le scuole Il Pd contro la Raggi | L' emergenza è

Scuole chiuse per Neve a Roma e in altre zone del Centrosud : Domani Scuole chiuse a Roma in previsione dell'ondata di maltempo e dell'allerta neve. Stessi provvedimenti anche a Tivoli, in Irpinia e nel Sannio. Rischio valanghe in Piemonte.

Scuole chiuse per Neve a Roma e in altre zone del Centrosud : Scuole chiuse per neve a Roma e in altre zone del Centrosud Domani Scuole chiuse a Roma in previsione dell’ondata di maltempo e dell’allerta neve. Stessi provvedimenti anche a Tivoli, in Irpinia e nel Sannio. Rischio valanghe in Piemonte. Continua a leggere L'articolo Scuole chiuse per neve a Roma e in altre zone del Centrosud sembra essere il primo su NewsGo.

Allerta Neve a Roma - le meteo-gaffe del Comune : sul sito ufficiale il Burian diventa “Burjan” : Finché “meteorologiche” diventa l’obbrobrioso “metereologiche“, si può anche chiudere un occhio. E’ un errore grave, ma purtroppo molto diffuso. Ma “Burjan” no, non si può proprio leggere. Soprattutto sul sito ufficiale della Capitale d’Italia. E’ inaccettabile. Sono le ultime meteo-gaffe che si possono leggere sul sito del Comune, che evidentemente è gestito da qualcuno che confonde il ...

Neve e ghiaccio - il piano per Roma : A seguito dell' allerta meteo diramata dalla Protezione civile regionale sta operando la sala Coc , Centro operativo comunale, per coordinare e assistere operativamente l'attuazione delle misure ...

Arriva il gelo siberiano. Neve attesa anche a Roma : Gelidi venti siberiani stanno raggiungendo l'Italia con freddo e Neve a bassa quota. Fiocchi sembrano attesi anche a Roma. "Le prime zone imbiancate del Lazio - dice il meteorologo di 3bmeteo.com ...

Allerta Meteo e Neve a Roma - aperta la sala Coc in Campidoglio : Allerta Meteo e Neve a Roma – Il Comune di Roma annuncia dal Campidoglio l’apertura, dalle ore 14 aperta, della sala Coc per l’Allerta Meteo. In campo anche Ucl municipali. Attivate misure per fronteggiare rischio ghiaccio e Neve. Si attende nel tardo pomeriggio la decisione del Sindaco Raggi sulle scuole, intanto è stato disposto il prolungamento dell’orario consentito di accensione dei riscaldamenti. L’ordinanza ...

Maltempo - ecco Buran : allerta Neve a Roma - primi fiocchi a Firenze : Il gelo siberiano di Burian sta raggiungendo l'Italia: oggi vento freddo e nevicate fino in pianura. Tra questa sera e lunedí, riferisce Meteo.it, rischio di fiocchi di neve anche su Roma, Napoli e in ...

Allerta Meteo Lazio : “Roma a rischio Neve e Raggi va in Messico” : “Un sindaco si vede nel momento dell’emergenza. Da giorni è previsto il rischio neve a Roma per questa notte, ma la Raggi ha pensato bene di partire per un convegno addirittura a Città del Messico, a oltre 10mila km di distanza e 15 ore di volo da Roma. La città potrebbe bloccarsi, e si troverebbe senza il “primo cittadino” a capo della macchina comunale. Certo, considerando le pessime prove della Raggi, non si ...