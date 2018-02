Negli ultimi 10 anni la qualità dell'aria nelle città è davvero peggiorata? : Negli ultimi 10 anni le principali città italiane hanno registrato dei miglioramenti sia in tema di mobilità che di qualità dell’aria, ma molto c’è ancora da fare. Lo sa bene la Commissione Europea che punta a decarbonizzare i trasporti e che da anni ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia affinché riduca le emissioni. E ne è consapevole anche il nostro Paese ...

La Croce Rossa ha detto che Negli ultimi tre anni almeno 21 dei suoi dipendenti sono stati licenziati o si sono dimessi per aver ottenuto prestazioni sessuali a pagamento : La Croce Rossa ha fatto sapere che negli ultimi tre anni almeno 21 membri del suo staff sono stati licenziati o hanno deciso di andarsene dopo essere stati coinvolti in attività sessuali contrarie alle regole dell’associazione. Yves Daccord, direttore generale The post La Croce Rossa ha detto che negli ultimi tre anni almeno 21 dei suoi dipendenti sono stati licenziati o si sono dimessi per aver ottenuto prestazioni sessuali a pagamento ...

Chiusi per crisi : negozi - quante saracinesche giù Negli ultimi 10 anni : Nel complesso dell'economia gli occupati italiani sono aumentati, sempre negli ultimi cinque anni, dello 0,6% mentre quelli stranieri sono cresciuti dell'15,2%. Chiusi per crisi: negozi, quante ...

La chef Klugmann cucina un suo piatto vegetariano. Anche Barbieri si inchina : 'Una delle cose migliori che abbia assaggiato Negli ultimi 10 ... : Una Mistery Box gigante in tutti i sensi. Masterchef porta il mondo nella sua cucina, con i rifugiati che in Italia stanno cercando di costruirsi un futuro. "Capisco bene cosa vuol dire crearsi una nuova vita in un nuovo Paese, l'hanno fatto Anche i miei nonni e ...

“L’hai visto?!”. Caos a Mediaset - è successo in diretta Negli ultimi minuti di Isola. Alessia Marcuzzi saluta il pubblico e - mentre la regia inquadra lo studio - vanno in onda queste immagini (pesanti). Tutti a bocca aperta. È sicuro - la storia non finisce qui. Son dolori veri : “Abbiamo appreso da organi di informazione che alcuni partecipanti, una volta rientrati in Italia, avrebbero dato credito alle dichiarazioni della signora Eva Henger riportate nelle scorse settimane dai media, secondo le quali, prima dell’inizio del gioco, uno dei partecipanti si sarebbe procurato e avrebbe fumato ‘spinelli’” inizia così il comunicato emesso da Magnolia la società che produce il reality L’Isola dei Famosi. Non poteva certo ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : l’Italia può vincere medaglie Negli ultimi tre giorni? Le ultime speranze azzurre - da Kostner a Lollobrigida : L’Italia ha giù conquistato dieci medaglie alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 ma ha ancora a disposizione tre giorni di gare per rimpinguare il proprio bottino: questa è già una delle migliori cinque spedizioni di sempre nella nostra storia, siamo a un solo podio da quando fatto a Torino 2006. L’Italia può ancora vincere delle medaglie a PyeongChang 2018? Analizziamo nel dettaglio la situazione. VENERDI’ 23 ...

Maltempo - Coldiretti lancia l'allarme. Negli ultimi dieci anni danni per 14 miliardi di euro tra alluvioni e siccità : Teleborsa, - Il brusco arrivo del freddo mette in pericolo gli alberi da frutto con i mandorli già in fiore e le gemme di albicocchi e peschi in fase di apertura che rischiano ora di essere ...

“Sylvester Stallone è morto”. Bufala choc in rete - ma le foto spaventano davvero : come sta l’amatissimo attore. Negli ultimi tempi le voci su un suo preoccupante stato di salute si sono intensificate. È il fratello Frank a dire tutta la verità : Stamattina molti di noi si sono svegliati con una notizia drammatica: “Sylvester Stallone è morto”. E subito girava sui social una foto che lo mostra senza capelli, segno della dura lotta contro un cancro. Bene, è l’ennesima “Bufala”. La classica notizia fake sulla morte, che come dice la leggenda popolare non farebbe altro che allungare ulteriormente la vita ai personaggi famosi. Non è la prima volta, però, ...

Atalanta-Fiorentina 1-1 - in dieci Negli ultimi minuti i viola prendono un punto a Bergamo : ... Gasperini ci crede Borussia Dortmund-Atalanta 3-2: orobici sconfitti, ma la qualificazione è ancora aperta , Video e Gol, Borussia Dortmund-Atalanta diretta tv e streaming, Europa League oggi 15 ...

“Mi sta distruggendo…”. È in crisi nera all’Isola : la confessione in lacrime. Il naufrago non ce la fa più e non si nasconde. Rivela tutto al compagno d’avventura - preoccupato nel vederlo così ‘spento’ Negli ultimi giorni : Isola dei Famosi: è passato un mese più o meno. E qualcuno, tra i naufraghi, comincia a mostrare segni di cedimento. La fame, il sole cocente, il maltempo, i mosquitos, i litigi feroci anche per le sciocchezze, le strategie, gli avvicinamenti sospetti tra naufraghi ma, soprattutto, la nostalgia di casa e dei propri affetti. Si sa, l’Isola è così. E anche se è cambiato il giorno della diretta del reality condotto da Alessia Marcuzzi ...

Cina - utilizzo della capacità industriale a livello più alto Negli ultimi 5 anni : Wen Jianwu, direttore del dipartimento dell'industria dell'Ufficio nazionale di statistica, ha illustrato che nel corso dell'anno passato, l'economia industriale ha registrato una crescita stabile, ...

Milan - Gattuso / "C'è rispetto per il Ludogorets - più in Europa League di noi Negli ultimi anni" : Milan, Gattuso: il tecnico dei rossoneri ha parlato alla vigilia della gara di Europa League contro il Ludogorets. Ha sottolineato che l'avversario va rispettato e affrontato con serietà.(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 22:22:00 GMT)

Sanità : Negli ultimi anni persi almeno 11mila medici : almeno 11.000 i posti di lavoro medico persi negli ospedali italiani negli ultimi anni, con carenze rilevate soprattutto nelle strutture più disagiate ed in particolare per le specialità dell’emergenza. L’allarme è stato lanciato ieri dal sindacato dei dirigenti medici Anaao e da quello dei medici di base Fimmg, ribadito a conclusione del Consiglio Nazionale dell’Organizzazione Sindacale Co.A.S. medici Dirigenti. “Gli ...

DxOMark rivela quanto sono migliorate le fotocamere degli smartphone Negli ultimi 5 anni : Un recente rapporto pubblicato da DxOMark ha rivelato che i punteggi ottenuti dalle fotocamere degli smartphone hanno fatto registrare un costante miglioramento negli ultimi 5 anni. Un progresso impegnativo a causa delle limitazioni relative alle dimensioni dei sensori, che deve molto alla parallela evoluzione di hardware ed image processing. L'articolo DxOMark rivela quanto sono migliorate le fotocamere degli smartphone negli ultimi 5 anni è ...