NBA | Philadelphia vince la 7partita in fila | 15 punti per Belinelli

NBA 2018 : Golden State domina contro OKC. Irving trascina Boston e Philadelphia continua a vincere : Otto partite nella notte NBA. Dominio assoluto dei Golden State Warriors alla Oracle Arena contro gli Oklahoma City Thunder, che vengono sconfitti con un perentorio +32 (112-80). Partita in equilibrio fino all’intervallo, con i campioni in carica che si sono scatenati nel secondo tempo (60-35 per i padroni di casa). Kevin Durant è il miglior marcatore della serata con 28 punti, ai quali si aggiungono i 21 di Steph Curry. Tra le fila di OKC ...

NBA - esordio da sogno per Belinelli a Philadelphia : La guardia azzurra, alla sua prima con la maglia dei 76ers, guida la rimonta nei confronti dei Miami Heat, messi ko 104-102 proprio dai 17 punti del Beli

NBA - Belinelli esordio da star con Philadelphia. Gallinari - 20 - trascina i Clippers : Doppia W per gli italiani della Nba. Gallinari con i suoi Clips ne fa 20 ai Celtics, Belinelli con Phila mette a referto 17 punti agli Heat. Ecco come è andata... DeAndre Jordan, 30 punti per lui ...

NBA - Philadelphia-New York 108-92 - slitta l'esordio di Belinelli : Non arriva l'esordio di Marco Belinelli contro New York, Philadelphia comunque regola i Knicks e conquista il suo quarto successo consecutivo. Philadelphia-New York 108-92 Un paio di ore dopo la firma ...

NBA 2018 : Marco Belinelli riparte da Philadelphia. Con i 76ers può giocarsi i playoff : Marco Belinelli riparte dai Philadelphia. Dopo il divorzio con gli Atlanta Hawks, l’azzurro ha scelto i 76ers per ripartire e giocarsi ambizioni importanti, con l’obiettivo di centrare i playoff. È stato proprio il nativo di San Giovanni in Persiceto a fugare ogni dubbio sulle voci che circolavano insistenti sulla stampa americana con un chiaro ed eloquente “Trust the process“, su Twitter, ovvero il motto dei 76ers. ...

NBA - Marco Belinelli sceglie Philadelphia : Ricomincio da Philadelphia. Marco Belinelli ha scelto i Sixers per continuare il suo 2017-18 dopo il divorzio da Atlanta. Una squadra in corsa per i playoff, giovane e intrigante, a cui l'esperienza ...

NBA - troppo Embiid - non bastano i 22 punti di Gallinari : Philadelphia batte i Clippers : Philadelphia 76ers-L.A. Clippers 112-98 TABELLINO Non conta ancora come la prima vittoria di Marco Belinelli in maglia Sixers , annunciato nella notte l'accordo dell'ex giocatore di Atlanta con la ...

NBA - risultati della notte : Davis - Walker e Mitchell a quota 40 - Philadelphia resiste a Miami : Bank Stadium di Minneapolis ci saranno anche diversi giocatori dei Sixers capitanati da Joel Embiid che, da consumato ministro dello sport a Philadelphia, ha colto l'occasione per giocare il primo ...

NBA - Pelicans vittoria shock : Cousins ko. Philadelphia travolge gli Spurs : Non c'è tempo per festeggiare in casa Pelicans. L'importante successo sui Rockets passa in secondo piano a causa della rottura del tendine d'Achille sinistro di DeMarcus Cousins, costretto a mettere ...

NBA : Embiid vola con Philadelphia - Belinelli k.o. I Wolves mordono Toronto : Embiid e i suoi Sixers continuano a correre: la terza vittoria consecutiva, la settima nelle ultime 8 uscite, arriva con una prova di forza contro i Bucks (seppur privi di Antetokounmpo per un ...

Basket - NBA : Philadelphia fa il colpo a Boston. All Star Game : James e Curry i due capitani : ROMA - A una settimana di distanza, Philadelphia 'vendica' il ko di Londra e infligge a Boston la seconda sconfitta di fila. Joel Embiid è il trascinatore dei Sixers (21-20) con 26 punti e 16 rimbalzi ...

NBA 2017-2018 : i Cavaliers tornano a vincere - ma che sofferenza! Celtics ko con Philadelphia - i Rockets travolgono i Wolves : All’inferno e ritorno. I Cleveland Cavaliers interrompono la striscia di quattro sconfitte consecutive e tornano al successo, ma soffrono oltremodo dopo aver accumulato ben 23 punti di vantaggio poco prima dell’intervallo lungo, lasciandosi raggiungere e sorpassare dagli Orlando Magic con un jump shot di Shelvin Mack a 31” dalla sirena. Lo stesso Mack, poi, è l’autore del fallo che porta in lunetta Isaiah Thomas, che non ...