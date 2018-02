NBA | Golden State asfalta OKC con 28 di Durant ma Westbrook accusa | ' Pachulia gioca

NBA 2018 : Golden State domina contro OKC. Irving trascina Boston e Philadelphia continua a vincere : Otto partite nella notte NBA. Dominio assoluto dei Golden State Warriors alla Oracle Arena contro gli Oklahoma City Thunder, che vengono sconfitti con un perentorio +32 (112-80). Partita in equilibrio fino all’intervallo, con i campioni in carica che si sono scatenati nel secondo tempo (60-35 per i padroni di casa). Kevin Durant è il miglior marcatore della serata con 28 punti, ai quali si aggiungono i 21 di Steph Curry. Tra le fila di OKC ...

NBA - vola Golden State spinto da Curry : Ritorna la Nba dopo le emozioni dell'All Star Game, e subito sono fuochi d'artificio. Steph Curry piazza 44 punti e trascina i campioni in carica di Golden State alla vittoria 134-127 sui Los Angeles ...

NBA - vola Golden State - ko Clippers : ANSA, - ROMA, 23 FEB - Ritorna la Nba dopo le emozioni dell'All Star Game, e subito sono fuochi d'artificio. Steph Curry piazza 44 punti e trascina i campioni in carica di Golden State alla vittoria ...

NBA : Portland supera Golden State - bene i Clippers contro i Celtics : Nba: Portland supera Golden State, bene i Clippers contro i Celtics Altra notte di Nba, altro stop per Golden State, che cade 117-123 a Portland. Ottimo successo dei Clippers che, guidati da Jordan e Gallinari, mandano al tappeto Boston 129-119. Non sbaglia invece Toronto, 122-98 a Chicago, mentre New York perde contro Washington 118-113. Miami […] L'articolo Nba: Portland supera Golden State, bene i Clippers contro i Celtics sembra essere ...

Basket - NBA : Houston scavalca Golden State - Belinelli comincia col sorriso : NEW YORK - È sorpasso in vetta alla Western Conference della Nba. Golden State deve infatti inchinarsi a Portland , 123-117 il risultato, venendo così scavalcata da Houston, che invece supera 100-91 ...

NBA - Houston - D'Antoni : "L'obiettivo? Scalzare Golden State" : Mike D'Antoni ha l'Italia sempre nel cuore. Non perde occasione di ricordarlo, come non perde occasione di "rinfrescare" il suo italiano facendo due chiacchiere con il cronista "esotico" che gli ...

NBA 2018 : debutto vincente per Marco Belinelli! Cadono Golden State e Boston - vincono Houston e Toronto : Nottata ricca di incontri in NBA, la penultima prima della pausa per l’All Star Game. Per molte squadre è stato infatti l’ultimo impegno prima del break. Una pausa alla quale i Golden State Warriors arrivano perdendo la vetta della Western Conference, sconfitti per 123-117 in trasferta a Portland. I Trail Blazers hanno comandato dall’inizio alla fine, grazie al 40-27 del primo quarto, resistendo agli attacchi dei campioni in ...

NBA - Golden State travolge Phoenix - volani i Clippers; : Golden State sugli scudi nella notte Nba, nella quale si sono giocate sei partite. I Warriors sono andati a vincere in casa dei Phoenix Suns con un punteggio esagerato, 129-83. Un'autentica prova di ...

NBA 2018 : Golden State a valanga su Phoenix - San Antonio perde nel finale : Oltre 40 punti di vantaggio. Questo dato, più di tanti altri, è esplicativo riguardo la superiorità espressa questa notte dai Golden State Warriors sui Phoenix Suns per andare a difendere la prima posizione in classifica ad Ovest, nella stagione regolare NBA 2017-2018, dall’attacco degli Houston Rockets, molto pericolosi in seconda piazza. I Campioni in carica, in particolare, hanno fatto la differenza nei due quarti centrali, in cui hanno ...

NBA - Golden State si diverte : Sei le gare di regular season NBA disputate nella notte. Netta vittoria di Golden State: 129-83 ai danni di Phoenix con 22 punti di Curry, pronto per l'All Star Game. Vincono anche i LA Clippers , 114-...

NBA 2018 : Golden State domina San Antonio - show di Anthony Davis. Danilo Gallinari oltre i 20 punti : C’era attesa, in vista della nottata odierna della stagione regolare dell’NBA 2018, per lo scontro diretto tra San Antonio Spurs e Golden State Warriors. Pur dopo un primo quarto tutto in favore degli Speroni, i campioni NBA in carica hanno stretto le viti della difesa, interrompendo il flusso offensivo di Aldridge e compagni, pur continuando con ottime medie realizzative che li hanno portati prima al sorpasso e successivamente a ...

NBA 2018 : Golden State senza problemi - Boston vince al supplementare : Con l’avvicinamento dell’All Star Game, poche partite in programma nella notte per la stagione regolare Nba 2017-2018. Oggi, dopo la chiusura degli scambi avvenuta ieri sera non senza qualche fuoco d’artificio, si sono disputati sei match che di conseguenza hanno visto impegnate 12 squadre. Come lecito attendersi, vittoria senza particolari difficoltà per i Golden State Warriors, che hanno superato in scioltezza i Dallas ...

NBA - cadono Golden Stayes e Boston - vola Toronto : L'inatteso tonfo casalingo dei Golden State Warriors è il dato principale del turno Nba giocato nella notte. I campioni sono stati sconfitti 125-105 dagli Oklahoma City Thunder. Una partita senza ...

NBA - Golden State Warriors-Oklahoma City Thunder 105-125 : Più la sfida è difficile, più l'avversario è importante, più Oklahoma City si esalta. Le squadre da playoff, quelle costruite per andare lontano, sono così. I Thunder lo hanno dimostrato ancora una ...