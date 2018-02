Nazionale | dà forfait anche Inglese | la situazione

calcioweb.eu

(Di domenica 25 febbraio 2018) Dopo Bonifazi,è costretto a daree dire no alla. Il calciatore del Chievo Verona è stato convocato da Di Biagio per lo stage di Coverciano, ma oggi è uscito acciaccato dalla gara contro la Fiorentina ed ha deciso di optare per la decisione di declinare l’invito del tecnico e restare a curarsi a Verona in vista delle prossime gare di campionato del suo club. Il tecnico dellaha scelto di non sostituirecon un altro uomo, dunque restano 23 i convocati da Di Biagio. L'articolo, dà: lasembra essere il primo su CalcioWeb.