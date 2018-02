NADIA TOFFA E IL TUMORE Video Iene | Denuncia di storie di violenza familiare

NADIA TOFFA prima de Le Iene parla del tumore : 'Andate davanti lo specchio e sorridete' : Nadia Toffa dà uno schiaffo alle polemiche degli scorsi giorni e torna a scrivere su Facebook a poche ore da una nuova puntata de Le Iene . 'Vi va di fare una prova? Andate davanti a uno specchio e ...

Le Iene – Quinta puntata del 25 febbraio 2018 – Con NADIA TOFFA - Nicola Savino - Giulio Golia - Matteo Viviani - Andrea Agresti. : In prima serata su Italia1 sono tornate le Iene. Come ormai tradizione degli ultimi anni ancora due appuntamenti settimanali alla domenica e stavolta al mercoledì. Stasera va in onda la Quinta puntata, la terza della domenica. I conduttori Alla domenica il programma è condotto da Nicola Savino, Nadia Toffa, Matteo Viviani e Giulio Golia, mentre […] L'articolo Le Iene – Quinta puntata del 25 febbraio 2018 – Con Nadia Toffa, Nicola Savino, ...

“Stai mentendo”. Chi è la sconosciuta (ormai famosa) che attacca NADIA Toffa. “Quando hai il cancro…” : il suo post contro la Iena è diventato virale e tutti i giornali parlano di lei : “Sono una tua ammiratrice, felice per la tua ripresa, ma … a volte, esageriamo tutti un po’ con le parole, magari presi dall’entusiasmo”. Comincia così, e poi lo sfogo colpisce al cuore. “Beata te cara Nadia Toffa che in due mesi hai scoperto di avere un tumore, hai fatto l’intervento, chemio e radio, sei già al lavoro e ti dichiari guarita. Sai, qui, nel mondo di noi comuni mortali, ci sono ...

Catia Brozzi a NADIA TOFFA : 'Beata te . che vivi su un altro pianeta - un pianeta dove avere il cancro fa sentire fighi' : 'Qui, nel nostro mondo ci sono medici indottrinati afflitti da sindrome di onnipotenza a rispettare un maledetto protocollo senza tenere conto del fatto che ogni persona ha con sè una storia diversa, ...

Catia Brozzi - la sconosciuta che risponde a NADIA TOFFA e conquista il web : 'Col cancro non ti senti figo' : Parla Nadia Toffa: 'Vi racconto come e perché sono stata male' - GUARDA IL PROTOCOLLO- 'Qui, nel Nostro mondo ci sono medici indottrinati afflitti da sindrome di onnipotenza a rispettare un maledetto ...

'NADIA TOFFA - beata te che vivi in un mondo dove i malati di cancro sono fighi' : il post fa 100mila condivisioni : Lei si chiama Catia, è una ragazza di Perugia ed è diventata - chissà quanto volontariamente - quasi una celebrità sui social da qualche giorno. Catia Brozzi è l'autrice di un post che ha ...

“Beata te - NADIA TOFFA - che in due mesi hai scoperto il tumore e ti dichiari guarita. Nel mondo dei comuni mortali non va così” : E’ stato condiviso quasi 100mila volte il post di Catia Brozzi. Una risposta a Nadia Toffa che, durante una puntata de Le Iene, ha confessato di avere avuto il cancro e di essere guarita. “In questi due mesi mi sono curata, ho fatto la chemioterapia e la radioterapia dopo l’operazione. Mi hanno tolto il cento per cento di quel cancro, ma ho fatto le terapie preventive perché poteva essere rimasta una cellula malata non ci si ...

“Vergognati!” - Ho le lacrime agli occhi…”. Tutti contro NADIA Toffa. Bufera sulla Iena. “Certe cose non vanno dette” : Non Tutti hanno apprezzato le parole con cui Nadia Toffa ha raccontato in tv la sua malattia. “Siamo dei fighi pazzeschi”, ha detto la conduttrice delle ‘Iene’, parlando di chi come lei combatte contro il cancro. Parole coraggiose secondo molti ma che a qualcuno sono sembrate stonate. “Beata te cara Nadia… che vivi su un altro pianeta, un pianeta dove avere il cancro fa sentire fighi”, scrive ...

NADIA TOFFA - post su Fb : "Beata te che vivi nel mondo in cui il cancro fa sentire fighi" : Lo sfogo di Catia Brozzi su Facebook condiviso da migliaia di persone: "Le persone veramente fighe sono quelle che assistono un malato oncologico" Sabrina Scampini: "Ho avuto il cancro come Nadia ...