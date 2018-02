MWC 2018 NOKIA 8110 | NOKIA 1 e NOKIA 6 | 2018 | presentati ufficialmente

[MWC 2018] Energizer presenta P16K Pro - lo smartphone con batteria da 16.000mAh - : La casa americana, già nota al mondo intero nel settore delle batteria, non poteva non puntare su questo aspetto per caratterizzare anche la propria diviseione smarphone. Ecco, quindi, sul mercato un ...

Nokia 8 Sirocco è ufficiale al MWC 2018 : il primo flagship con Android One : Al Mobile World Congress 2018 HMD Global ha presentato numerose novità, tra cui Nokia 8 Sirocco, una versione migliorata del modello presentato lo scorso anno. L'articolo Nokia 8 Sirocco è ufficiale al MWC 2018: il primo flagship con Android One è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Nokia 8110 ufficiale al MWC 2018 : il ritorno dopo 20 anni con 4G - a 89 Euro : HMD lancia il nuovo Nokia 8110 con connettività 4G: dopo 22 anni, ecco un nuovo grande ritorno per uno dei più celebri telefoni del brand finlandese, apparso anche nel film The Matrix L'articolo Nokia 8110 ufficiale al MWC 2018: il ritorno dopo 20 anni con 4G, a 89 Euro è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Nokia 8110 ufficiale al MWC 2018 : il ritorno dopo 20 anni con 4G - a 79 Euro : HMD lancia il nuovo Nokia 8110 con connettività 4G: dopo 22 anni, ecco un nuovo grande ritorno per uno dei più celebri telefoni del brand finlandese, apparso anche nel film The Matrix L'articolo Nokia 8110 ufficiale al MWC 2018: il ritorno dopo 20 anni con 4G, a 79 Euro è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Dove vedere l’Evento Nokia al MWC 2018 in Streaming dal vivo : A partire da oggi 25 febbraio dalle ore 16.00 alle ore 17.00 si terrà l’evento dedicato da Nokia prima dell’inizio ufficiale del MWC 2018: ecco Dove potete seguirlo in diretta.HMD Global ha già fatto parlare di se nel 2017 tornando a presentare il marchio Nokia con un buon seguito da parte dei clienti, dato che in soli 6 mesi è riuscita a vendere oltre 4.4 milioni di dispositivi posizionandosi di fatto all’undicesimo posto tra ...

Il mitico Nokia 8110 potrebbe tornare al MWC 2018 con un modem 4G : In occasione del Mobile World Congress 2018 potremo assistere al ritorno di un telefono a dir poco mitico, il Nokia 8110. Scopriamo insieme le sue feature L'articolo Il mitico Nokia 8110 potrebbe tornare al MWC 2018 con un modem 4G è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

LG V30s ThinQ è ufficiale al MWC 2018 con una intelligenza artificiale tutta nuova : Come promesso LG non ha presentato un nuovo top di gamma al Mobile World Congress 2018, ma ha portato una versione rivista, nel solo lato software, di LG V30 che era stato presentato a Berlino in occasione di IFA 2017. L'articolo LG V30s ThinQ è ufficiale al MWC 2018 con una intelligenza artificiale tutta nuova è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Il video di presentazione di Samsung Galaxy S9 al MWC 2018 è già online : A poche ore dall'evento di presentazione di Samsung Galaxy S9, che sarà mostrato al Mobile World Congress 2018 di Barcellona, trapela il video ufficiale di presentazione che ci illustra le potenzialità del nuovo smartphone. L'articolo Il video di presentazione di Samsung Galaxy S9 al MWC 2018 è già online è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Galaxy S9 e S9+ in immagini dal vivo insieme prima del MWC 2018 : Svelate alcune immagini che mostrano dal vivo e insieme i prossimi top di gamma di Samsung, il Galaxy S9 e S9+, prima dell’annuncio ufficiale che avverrà domani.OK, non ditemi che non avete ancora capito con un certo livello di sicurezza come saranno i prossimi smartphone top di gamma di Samsung.Ovviamente stiamo parlando dei Galaxy S9 e Galaxy S9+ che questa volta sono stati fotografati insieme, così potete farvi una prima idea sulle ...

MWC 2018 : Alcatel presenta Alcatel 5 - 3V - 3X - 3 e 1x : Alcatel al MWC 2018 è in gran spolvero e presenta ben 5 smartphone con 5, 3V, 3X, 3 e 1x con prezzi per tutti. Ecco le foto ufficiali che mostrano i dispositivi Alcatel 5, 3V e 1x ma anche 3 e 3X sono i cinque smartphone visti al MWC 2018 Alcatel vuole fare la voce grossa […]

Sony prepara una sorpresa per il MWC 2018 : Sony dovrebbe sfruttare il MWC 2018 per lanciare i Sony Xperia XZ2 e Xperia XZ2 Compact ma potrebbe avere in serbo anche un "asso nella manica" da giocare L'articolo Sony prepara una sorpresa per il MWC 2018 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

General Mobile GM 8 Go con Android Oreo (Go Edition) potrebbe arrivare al MWC 2018 : General Mobile GM 8 Go è apparso in alcune nuove immagini, potrebbe essere un nuovo smartphone con a bordo Android Oreo (Go Edition) in arrivo al MWC 2018. Appena ieri Hiroshi Lockheimer, Vice Presidente senior di Google, aveva annunciato l'arrivo alla fiera di Barcellona dei primi smartphone come Android Oreo (Go Edition). Scopriamo insieme le probabili specifiche del nuovo GM 8 Go. L'articolo General Mobile GM 8 Go con Android Oreo (Go ...

MWC 2018 : Vernee cala il top di gamma full screen ed un rugged : Vernee sarà presente al MWC 2018 e presenterà diversi dispositivi tra cui spicca il top di gamma Apollo 2 ed un rugged dalle caratteristiche interessanti Vernee V2 e Vernee Apollo 2 sono alcuni smartphone dell’azienda Cinese che saranno presentati al MWC 2018 Vernee, nota azienda Cinese che produce ottimi smartphone, al MWC 2018 di Barcellona […]

Primo notebook Intel con supporto 5G al MWC 2018 : Intel mostrerà al Mobile World Congress il potenziale della connessione 5G trasmettendo un video in live streaming da un notebook 2-in-1 con CPU Core i7 di ottava generazione.