MWC 2018 | Nokia 1 | Nuovo 6 | 7 Plus | 8 Sirocco e 9 Ufficiali

Samsung Galaxy S9 vs iPhone X : un nuovo episodio della sfida senza fine da MWC 2018 : Samsung Galaxy S9 contro iPhone X: il confronto si rinnova ancora una volta con l'uscita del nuovo flagship dell'azienda sudcoreana. In anteprima da MWC 2018

Samsung : al MWC 2018 ecco i nuovi Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus - Samsung - : ... Samsung ha diffuso un video ufficiale di presentazione dei suoi nuovi top gamma che, però, ha tolto un po' di mistero ed attesa al live streaming "unpacked 2018" che, di conseguenza, si è rivelato ...

Samsung annuncia i nuovi Galaxy S9 e Galaxy S9+ al MWC 2018 : È possibile tradurre lingue straniere e convertire valute in tempo reale con Traduzione Live, ottenere informazioni sui dintorni, acquistare prodotti visti nel mondo reale e monitorare le calorie dei ...

MWC 2018 : Alcatel presenta la nuova famiglia di smartphone con prezzi a partire da 89€ : A Barcellona TCL presenta la sua nuova lineup di smartphone a marchio Alcatel, tutti dotati di schermi 18:9, formata da 5 dispositivi con cui punta a coprire la fascia medio-bassa del mercato. L‘Alcatel 1X e 1C sono smartphone di fascia bassa dotati di display 18:9 da 5,3″, risoluzione 960×480, cpu Mediatek quad core da 1,28GHz, 1 o 2GB di RAM, batteria da 2460mAh, fotocamera anteriore da 5MP e posteriore da 8 o 13MP (a ...

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus : le nostre impressioni a caldo da MWC 2018 : Samsung Galaxy S9 e S9 Plus sono stati finalmente ufficializzati, ecco la nostra prova con impressioni a caldo in anteprima dal Mobile World Congress 2018. Vediamo insieme cosa cambia rispetto allo scorso modello e tutto ciò che c'è da sapere sui nuovi flagship di Samsung.

Huawei annuncia il suo primo chip 5G per dispositivi mobili al MWC 2018 : Si chiama Huawei Balong 5G01 ed è un chip in grado di supportare lo standard 3GPP per reti 5G che dovrebbe essere capace di scaricare dati fino a 2.3 Gbps

ZTE Blade V9 - Blade V9 Vita e Tempo Go con Android Go ufficiali al MWC 2018 : ZTE lancia al MWC 2018 tre nuovi smartphone: ecco a voi i nuovi ZTE Blade V9, ZTE Blade V9 Vita e ZTE Tempo Go, il primo smartphone ZTE con Android Oreo (Go Edition).

[MWC 2018] NOKIA 8110 - NOKIA 1 e NOKIA 6 - 2018 - presentati ufficialmente - : ... uno smartphone di gamma molto bassa, destinato a chi necessità di un utilizzo base del proprio cellulare, ma vuole avvicinarsi per la prima volta al mondo degli smartphone Android. NOKIA 1 monta ...

[MWC 2018] Energizer presenta P16K Pro - lo smartphone con batteria da 16.000mAh - : La casa americana, già nota al mondo intero nel settore delle batteria, non poteva non puntare su questo aspetto per caratterizzare anche la propria diviseione smarphone. Ecco, quindi, sul mercato un ...

Nokia 8 Sirocco è ufficiale al MWC 2018 : il primo flagship con Android One : Al Mobile World Congress 2018 HMD Global ha presentato numerose novità, tra cui Nokia 8 Sirocco, una versione migliorata del modello presentato lo scorso anno.

Nokia 8110 ufficiale al MWC 2018 : il ritorno dopo 20 anni con 4G - a 89 Euro : HMD lancia il nuovo Nokia 8110 con connettività 4G: dopo 22 anni, ecco un nuovo grande ritorno per uno dei più celebri telefoni del brand finlandese, apparso anche nel film The Matrix

Dove vedere l’Evento Nokia al MWC 2018 in Streaming dal vivo : A partire da oggi 25 febbraio dalle ore 16.00 alle ore 17.00 si terrà l’evento dedicato da Nokia prima dell’inizio ufficiale del MWC 2018: ecco Dove potete seguirlo in diretta.HMD Global ha già fatto parlare di se nel 2017 tornando a presentare il marchio Nokia con un buon seguito da parte dei clienti, dato che in soli 6 mesi è riuscita a vendere oltre 4.4 milioni di dispositivi posizionandosi di fatto all’undicesimo posto tra ...

Il mitico Nokia 8110 potrebbe tornare al MWC 2018 con un modem 4G : In occasione del Mobile World Congress 2018 potremo assistere al ritorno di un telefono a dir poco mitico, il Nokia 8110. Scopriamo insieme le sue feature