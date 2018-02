Mourinho supera Conte | delirio Manchester United contro il Chelsea

calcioweb.eu

(Di domenica 25 febbraio 2018) Si è concluso il big math valido per la 28^ giornata di Premier League, in campoche si sono affrontate in una partita che ha regalato emozioni clamorose. Saluto freddo ad inizio partita tra, poi il match diventa caldissimo. Gara che inizia a ritmi altissimi, è ila passare in vantaggio al 32′, il marcatore è il solito Willian che sta disputando una stagione importante. Lonon si abbatte e la reazione è di quelle importanti, prima Lukaku impatta al 39′ mentre al 75′ ci pensa Lingard a regalare tre punti d’oro a. Losale a 59 punti, ildifermo a 53. L'articoloilsembra essere il primo su CalcioWeb.