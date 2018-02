Mou batte Conte in rimonta

Manchester United Chelsea 2-1 - gol e highlights : Mourinho batte Conte grazie a Lukaku e Lingard : ... nelle scorse settimane, in uno scontro verbale a distanza senza esclusione di colpi con insulti reciproci che hanno fatto il giro del mondo. I Red Devils arrivano dalla sconfitta, prima della sosta, ...

Champions League - un ottimo Siviglia sbatte contro il ‘muro’ del Manchester United : De Gea salva Mourinho : Si è concluso il match di andata degli ottavi di finale di Champions League tra Siviglia e Manchester United. Ottima prova della squadra di Montella che avrebbe meritato di vincere visto la mole di occasioni create. Il muro eretto dai ‘Red Devils’, però, ha resistito con la gara che è terminata 0-0. Tutto aperto sul fronte qualificazione con la sfida di ‘Old Trafford’ che sarà decisiva. I lusitani partono subito forte con ...

Montella : "Il mio idolo - Mourinho. Ce la farò mai a batterlo?" : Il Siviglia contro lo United, Vincenzo contro Mou: "Ho letto e studiato i suoi libri, lui è il pioniere di un certo modo di fare calcio e allenare"

Premier - Benitez batte Mourinho : il Manchester United scivola a -16 dal City : Nuova sconfitta, la quinta in campionato, per il Manchester United, che perde 1-0 a Newcastle in un incontro della 27/a giornata e dà in pratica ai cugini del City - primi con 16 punti di vantaggio - ...

Lucas Moura al Napoli?/ Calciomercato news : c’è da battere la concorrenza del Tottenham : Lucas Moura al Napoli? Calciomercato news: pronto il prestito oneroso con obbligo di riscatto. Il club campano sta trattando con il Paris Saint Germain il brasiliano classe 1992(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 11:16:00 GMT)

Di Canio : 'Mourinho batte Conte 10 a 0' : Paolo Di Canio , opinionista di Sky Sport , dice la sua sulla diatriba Conte-Mourinho : 'Antonio è caduto nel tranello di Mourinho . Il tecnico del Chelsea è uno dei più bravi al mondo, ma su quel piano ha vinto 10 a 0 Mourinho. Non voglio dire chi ha ragione, però stanno sbagliando tutti e due. Però se tu cerchi di fare la guerra su quel piano ti devi documentare, non ...

