: Fca: addio al diesel per le auto entro il 2022 - Corriere : Fca: addio al diesel per le auto entro il 2022 -

Fca eliminerà idallepasseggeriila seguito del crollo della domanda e all'aumento dei costi per rendere la tecnologia in linea con gli standard delle emissioni. Lo riporta il Financial Times citando fonti secondo cui Fca farà l'annuncio alla presentazione del piano industriale il primo giugno. Fca è così l'ultima casa in ordine temporale ad abbandonare il. Toyota lo ha annunciato nel 2018 puntando all'ibrido. Pochi giorni fa l'annuncio di Porsche che eliminerà la tecnologia dalla sua gamma.(Di domenica 25 febbraio 2018)