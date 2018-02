Morta star di Bollywood Sridevi

“Ma con quel…”. Sharon Stone - beccata! Chi è il suo nuovo (e italiano) toy boy. L’imMortale star di Hollywood non si nasconde e lo presenta davanti ai paparazzi : A quasi sessant’anni Sharon Stone ricomincia da un nuovo amore. Un amore di 19 anni più giovane della star. L’indiscrezione arriva dal settimanale di gossip “Novella 2000”. La diva americana ha partecipato alla presentazione della serie tv di cui è protagonista, “Mosaic”, insieme alla sua nuova fiamma. L’uomo che ha rubato il cuore all’attrice è imprenditore italiano Angelo Boffa, Sembra che ...

“Un colpo di pistola”. Trovata Morta la seguitissima star del web. La notizia ha sconvolto tutti e ora il terrore è costante. Perché qualcuno “osa” ipotizzare il colpevole. Roba che scotta : È successo di nuovo: una seconda star messicana è stata uccisa nel giro di due mesi. Questa volta la vittima è la 36enne Pamela Montenegro del Real, che tutti conoscevano come Nana Pelucas. La donna è stata uccisa con una pistola da due uomini lunedì sera ad Acapulco, è quanto riporta la polizia locale. Secondo quanto riporta la polizia, la donna è stata uccisa all’interno del suo ristorante – Todos los Santos – nella zona di Costa Azul. La ...

Gloria è Morta asfissiata - il papà : 'Costretta dai pompieri e restare chiusa nella casa' : CAMPOSAMPIERO Il papà di Gloria ha parlato con il coroner di Londra. E da lui ha saputo come è morta sua figlia. Non bruciata dalle fiamme del drammatico rogo di Londra, ma asfissiata, assieme al ...

Elisabetta Terabust è Morta/ Fu prima ballerina dell'Opera di Roma - Roberto Bolle tra le star che rese celebri : Elisabetta Terabust è morta: lutto nel mondo della danza per la scomparsa, a 71 anni, della stella internazionale. Fu prima ballerina dell'Opera di Roma.(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 13:19:00 GMT)

Olivia Lua/ Pornostar trovata Morta nella clinica rehab : nel mondo a luci rosse da appena un anno e mezzo : Olivia Lua, Pornostar trovata morta nella clinica di rehab: è la quinta attrice a luci rosse deceduta negli ultimi tre mesi. Le ultime notizie sul mistero(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 18:53:00 GMT)

Olivia Lua - Morta la pornostar 23enne. E’ la quinta attrice del mondo dell’hard scomparsa negli ultimi mesi : La pornostar Oliva Lua è morta. Aveva 23 anni ed era stata nuovamente ricoverata una settimana fa in una clinica di disintossicazione e riabilitazione. Ancora ufficiosa la causa del decesso che risulta comunque un’overdose di farmaci e alcool. negli ultimi tre mesi la Lua è la quinta attrice del mondo del porno statunitense ad essersi tolta la vita. Nata a Philadelphia il 19 settembre del 1994, vero nome Olivia Voltaire, Lua aveva iniziato la ...

Olivia Lua/ Pornostar trovata Morta nella clinica di rehab : è la quinta attrice deceduta negli ultimi tre mesi : Olivia Lua, Pornostar trovata morta nella clinica di rehab: è la quinta attrice a luci rosse deceduta negli ultimi tre mesi. Le ultime notizie sul mistero(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 21:35:00 GMT)

Trovata Morta la pornostar Olivia Lua. È la quinta in tre mesi : Trovata morta la pornostar Olivia Lua, conosciuta come Olivia Voltaire. E' la quinta pornostar morta negli ultimi tre mesi. "La sento ovunque. Non mi fa più paura" è l'ultimo messaggio postato dalla attrice. Il suo corpo è stato trovato in un centro di riabilitazione di West Hollywood e secondo gli inquirenti la 23enne sarebbe stata uccisa da un cocktail di farmaci e alcolici assunti la sera stessa.LEGGI ANCHE: Il giallo ...

Trovata Morta la pornostar Olivia Lua. E' la quinta attrice porno Morta in tre mesi : Trovata morta la pornostar Olivia Lua, conosciuta come Olivia Voltaire. E' la quinta pornostar morta negli ultimi tre mesi. "La sento ovunque. Non mi fa più paura" è l'ultimo messaggio postato dalla attrice. Il suo corpo è stato trovato in un centro di riabilitazione di West Hollywood e secondo gli inquirenti la 23enne sarebbe stata uccisa da un cocktail di farmaci e alcolici assunti la sera stessa.LEGGI ANCHE: Il giallo ...

Morto Edwin Hawkins - star del Gospel che ha reso imMortale la hit 'Oh Happy Day' : 'Oh Happy Day' scalò le classifiche del Gospel, del R&B e del Pop in molti Paesi di tutto il mondo. Furono vendute più di sette milioni di copie e Edwin Hawkins fu premiato con il primo Grammy Award ...

Morto Edwin Hawkins - star del Gospel che ha reso imMortale la hit 'Oh Happy Day' : 'Oh Happy Day' scalò le classifiche del Gospel, del R&B e del Pop in molti Paesi di tutto il mondo. Furono vendute più di sette milioni di copie e Edwin Hawkins fu premiato con il primo Grammy Award ...

Edwin Hawkins - è Morta la star del Gospel celebre per Oh Happy Day : Addio al musicista statunitense Edwin Hawkins, star del Gospel e famoso in tutto il mondo per aver reso immortale la hit Oh Happy Day, da lui lanciata nel 1969 e con cui vinse un Grammy Award. Il cantante è morto il 15 gennaio nella sua casa di Pleasanton, in California, all’età di 74 anni, in seguito ad un tumore al pancreas. L’annuncio della scomparsa è stato dato dal suo agente. Nato a Oakland il 18 agosto 1943, cantante, pianista ...

Morta Jean Porter - baby star della Hollywood anni '40 : L'attrice stratunitense Jean Porter , baby star della Hollywood anni '40 in numerosi film della Mgm, morta sabato scorso nella sua casa di Canoga Park, in California, per cause naturali. Aveva 95 anni.

Olivia Nova - trovata Morta la giovanissima pornostar : Ancora un lutto nel mondo del porno americano. La ventenne Olivia Nova è stata ritrovata morta nella sua casa di Las Vegas. Secondo alcune voci che corrono sui social e sui siti di porno specializzati la giovanissima star dell’hard avrebbe ingerito una dose letale di sonniferi. Non è però ancora stato confermato se il gesto sia stato volontario o meno. Il suo agente ha dichiarato al Mirror: “Un angelo ci ha lasciato”. Mentre l’agenzia LA Direct ...