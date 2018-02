morta l' attrice che fu regina di Bollywood | Sridevi colpita da un infarto a 54 anni

EMMA CHAMBERS È morta/ L'attrice inglese è stata la sorella di Hugh Grant in Notting Hill : EMMA CHAMBERS è MORTA, L'attrice inglese è stata la sorella di Hugh Grant nel film di successo Notting Hill dove tra i protagonisti c'era anche una splendida Julia Roberts.(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 21:12:00 GMT)

È morta Irina Sanpiter : l'attrice del film Bianco rosso e verdone : Magda è scomparsa. l'attrice Irina Sanpiter che interpretava la parte della moglie di Furio (Carlo verdone) nella pellicola Bianco rosso e verdone, un classico del cinema italiano è morta all'età di 60 anni a causa di una lunga e dolorosa battaglia contro la leucemia, scoperta quando era una giovane ventisettenne. l'attrice, nata a Mosca nel 1957, era ricoverata da tempo all'ospedale Umberto I di Roma, dove è deceduta e a farlo sapere è stato ...

Addio Magda - è morta l’attrice Irina Sanpiter moglie di Furio in Bianco Rosso e Verdone : Irina Sanpiter si è spenta oggi, a Roma, a 60 anni all’ospedale Umberto I dove era ricoverata da otto mesi. L’attrice russa, indimenticata e indimenticabile Magda moglie di Furio Zòccano nel film Bianco Rosso e Verdone, combatteva contro una grave forma di leucemia da quando aveva 27 anni. Nata a Mosca nel 1957 passa dalla carriera teatrale a quella cinematografica proprio con il film cult del 1981 diretto da Carlo Verdone. ...

