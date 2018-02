Modena-Perugia/ Streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Serie A1) : diretta Modena Perugia: info Streaming video e tv. Big match al Pala Panini nella penultima giornata della Serie A1 con gli umbri già sicuri del primo posto in classifica. (Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 07:54:00 GMT)

Volley - SuperLega 2018 – 25^ giornata : big match Modena-Perugia - Civitanova per il secondo posto : Nel weekend si disputa la 25^ giornata della SuperLega. Penultimo turno di regular season per il massimo campionato italiano di Volley maschile, si decide la griglia dei playoff. Per il momento l’unica certezza è che Perugia si è matematicamente assicurata il primo posto in classifica ma è attesa dal big match contro Modena, terza della classe e desiderosa di soffiare il secondo posto a Civitanova. Si preannuncia una super sfida tra Ivan ...

Volley - SuperLega 2018 – Perugia ha vinto la regular season! Zaytsev e compagni primi - vincono Civitanova e Modena : Perugia ha vinto la regular season di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. I Block Devils sono matematicamente certi del primo posto in classifica visto che hanno sette lunghezze di vantaggio sulla più immediata inseguitrice quando mancano soltanto due turni al termine della stagione regolare. Questo è il verdetto più importante della 24^ giornata che si è aperta questa sera e che si concluderà domani con il posticipo ...

Volley - SuperLega – 24^ giornata : Perugia per vincere la regular season - derby per Modena - Civitanova si scalda : Questa sera si disputa la 24^ giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile torna in campo per il terzultimo turno della regular season. Serata che potrebbe rivelarsi decisiva per il primo posto: Perugia può conquistare matematicamente la stagione regolare, le basterà vincere in casa contro Latina che non ha più nulla da chiedere. Ivan Zaytsev e compagni possono chiudere in maniera trionfale questa parte della stagione ...

Volley : Superlega - ok Perugia e Civitanova - Trento fa il colpo a Modena : I TABELLINI- TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA - BUNGE RAVENNA 0-3 , 12-25, 22-25, 12-25, TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA: Coscione 0, Lecat 1, Costa 5, Domagala 4, Massari 6, Verhees 4, ...

Volley - SuperLega 2018 – 23^ giornata : Perugia ipoteca il primo posto - Civitanova ok. Trento espugna Modena! : Perugia ha ormai ipotecato il primo posto nella regular season di SuperLega. Questo è il verdetto più importante che arriva al termine della 23^ giornata del massimo campionato italiano di Volley maschile: i Block Devils vincono agevolmente sul campo di Castellana Grotte e confermano i sette punti di vantaggio su Civitanova che ha dominato Verona con il massimo scarto. A solo tre turni dalla conclusione della stagione regolare, il verdetto è ...

Volley - SuperLega 2018 : 23^ giornata - big match Modena-Trento. Perugia e Civitanova si sfidano a distanza : La SuperLega si sta avvicinando al termine della regular season: domenica si disputerà la 23^ giornata del massimo campionato italiano di Volley maschile, ogni punto sarà fondamentale per definire la zona playoff. Perugia ha ormai ipotecato il primo posto in classifica: la trasferta sul campo di Castellana Grotte non dovrebbe essere problematica per la lanciatissima formazione di coach Bernardi guidata come sempre dalle stelle Ivan Zaytsev e ...

Volley - Ivan Zaytsev lascia Perugia : Zar verso Trento o Modena? Leon - addio Kazan : il più forte del Mondo arriva in Italia? : Il Volley mercato è letteralmente impazzito nelle ultime 24 ore. Tutto ruota attorno a due notizie scottanti: Leon ha ufficialmente detto addio allo Zenit Kazan, Ivan Zaytsev vuole giocare opposto a tutti i costi e quasi sicuramente non rinnoverà il contratto con Perugia che contemporaneamente ha siglato il rinnovo con Aleksandar Atanasijevic e Marko Podrascanin (le firme dei giocatori arriveranno nei prossimi giorni, il Presidente Gino Sirci ha ...

Volley - SuperLega 2018 – 21^ giornata : Perugia e Civitanova dominano - duello al vertice! Modena perde a Milano - Trento si rialza : Prosegue il duello serrato tra Perugia e Civitanova in testa alla SuperLega: entrambe le squadre si impongono agevolmente nei propri incontri della 21^ giornata, i Block Devils conservano quattro punti di vantaggio sulla Lube al comando della classifica generale del massimo campionato di Volley maschile. La regular season vivrà un momento decisivo sabato sera quando le due squadre si affronteranno nello scontro diretto. Perugia ha surclassato la ...

Volley - SuperLega 2018 – Oggi la 21^ giornata : Perugia - Civitanova e Modena si sfidano a distanza. Big senza problemi? : Non c’è tregua per la SuperLega che Oggi torna in campo per la 21^ giornata. Il massimo campionato italiano di Volley maschile prosegue il proprio tour de force ed entra nel vivo del girone di ritorno. Le big affrontano squadre di seconda fascia e sembrano poter proseguire il loro passo spedito. La capolista Perugia ha l’impegno sulla carta più agevole. I Block Devils se la dovranno vedere contro la disastrata Vibo Valentia: Zaytsev, ...

Volley - SuperLega 2018 – 20^ giornata : Perugia demolisce Trento! Al comando su Civitanova e Modena. Crollo Padova e Verona : Non cambia nulla in testa alla classifica generale della SuperLega. Questa è la notizia principale al termine della 20^ giornata del massimo campionato italiano di Volley maschile che si risolve con un nulla di fatto per quanto riguarda le posizioni di vertice. Perugia conserva i quattro punti di vantaggio su Civitanova e le sei lunghezze di margine su Modena: tutte le tre grandi hanno vinto con dei rapidissimi 3-0. I Block Devils hanno dominato ...

Volley - SuperLega – 20^ giornata : Trento-Perugia il big match - Civitanova e Modena inseguono : Dopo la Coppa Italia vinta da Perugia, riparte la SuperLega con la 20^ giornata. Il massimo campionato italiano di Volley maschile inizia la seconda parte del girone di ritorno: 6 turni nel mese di febbraio per definire la griglia dei playoff che assegneranno lo scudetto. Si riparte domenica 4 febbraio e si preannuncia una giornata davvero scoppiettante con incroci davvero imperdibile. La scatenata Perugia, dopo aver vinto la Coppa Italia e aver ...

Volley - Perugia la squadra più forte d’Italia : Bata e Zaytsev volano - Coppa Italia meritata. Civitanova in difficoltà. Modena - Argenta fa male : Perugia ha dato un forte messaggio a tutte le rivali vincendo meritatamente la Coppa Italia 2018 di Volley maschile. Al momento i Block Devils sono i più forti entro i confini nazionali e sembrano davvero imbattibili: hanno conquistato la SuperCoppa a inizio anno, comandando in campionato con quattro punti di vantaggio sulla più immediata inseguitrice, guidano il girone di Champions League e hanno letteralmente dominato il weekend del PalaFlorio ...

Volley - Coppa Italia 2018 – Oggi le semifinali : super sfida Civitanova-Modena - Perugia favorita su Trento : Oggi si disputano le semifinali della Coppa Italia 2018 di Volley maschile. Al PalaFlorio di Bari si inizia a fare sul serio e si mettono in palio i due posti per la Finale di domani che assegnerà il secondo titolo della stagione. Si sfidano le prime quattro squadre del campionato che dovrebbero dare vita a due match appassionanti e imperdibili. CIVITANOVA vs MODENA (ore 15.30): Il big match di questa giornata, la super sfida tra seconda ...