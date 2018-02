Modena per le malattie rare | oggi in più di 500 per la quarta edizione della

DIRETTA/ Modena-Perugia (risultato live 0-0) streaming video e tv : in campo - si gioca! (Serie A1) : DIRETTA Modena Perugia: info streaming video e tv. Big match al Pala Panini nella penultima giornata della Serie A1 con gli umbri già sicuri del primo posto in classifica. (Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 17:38:00 GMT)

Modena-Perugia/ Streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Serie A1) : diretta Modena Perugia: info Streaming video e tv. Big match al Pala Panini nella penultima giornata della Serie A1 con gli umbri già sicuri del primo posto in classifica. (Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 07:54:00 GMT)

Volley - SuperLega 2018 – 25^ giornata : big match Modena-Perugia - Civitanova per il secondo posto : Nel weekend si disputa la 25^ giornata della SuperLega. Penultimo turno di regular season per il massimo campionato italiano di Volley maschile, si decide la griglia dei playoff. Per il momento l’unica certezza è che Perugia si è matematicamente assicurata il primo posto in classifica ma è attesa dal big match contro Modena, terza della classe e desiderosa di soffiare il secondo posto a Civitanova. Si preannuncia una super sfida tra Ivan ...

Accenture - a Modena un laboratorio di innovazione per la rinascita digitale dell'industria : Un tema strategico per la gestione delle imprese e dell'intera economia , che non può essere delegato ai tecnici: 'L'Italia è il secondo paese manifatturiero dell'Europa, ha la cultura del prodotto e ...

Bunge Ravenna-Azimut Modena 0-3 - I gialli si impongono nettamente - ma è ansia per Mazzone : Undicesima giornata di serie A di volley, si gioca il derby Ravenna-Modena alle ore 20:30 al Pala De Andrè di Ravenna. Oltre duemila spettatori. L'ultima giornata i romagnoli hanno espugnato il campo ...

Volley - SuperLega 2018 – Perugia ha vinto la regular season! Zaytsev e compagni primi - vincono Civitanova e Modena : Perugia ha vinto la regular season di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. I Block Devils sono matematicamente certi del primo posto in classifica visto che hanno sette lunghezze di vantaggio sulla più immediata inseguitrice quando mancano soltanto due turni al termine della stagione regolare. Questo è il verdetto più importante della 24^ giornata che si è aperta questa sera e che si concluderà domani con il posticipo ...

Modena troppo forte per la Bunge : La Bunge vede interrompere la sua serie positiva dopo 5 successi in campionato e 2 in Challenge di fronte ad un avversario decisamente più forte come l'Azimut Modena che ha sostituito l'infortunato ...

Volley - SuperLega – 24^ giornata : Perugia per vincere la regular season - derby per Modena - Civitanova si scalda : Questa sera si disputa la 24^ giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile torna in campo per il terzultimo turno della regular season. Serata che potrebbe rivelarsi decisiva per il primo posto: Perugia può conquistare matematicamente la stagione regolare, le basterà vincere in casa contro Latina che non ha più nulla da chiedere. Ivan Zaytsev e compagni possono chiudere in maniera trionfale questa parte della stagione ...

Accordo BPER Banca-Cna Modena - 30 mln per l'innovazione nelle Pmi : In quest'ottica abbiamo sottoscritto anche questo Accordo con CNA Modena, attraverso la quale si intende dare un impulso importante all'economia del territorio. BPER Banca, in particolare, vuole ...

Modena - colpì una ragazzina con il manganello durante carica : chiesto il processo per un poliziotto : colpì due volte, di cui una volto, una 15enne col manganello durante gli scontri con giovani appartenenti al collettivo Guernica: per questo motivo la Procura di Modena ha chiesto il processo per un agente della Polizia di Stato. È fissata per il 16 aprile l’udienza nel corso della quale saranno valutate le accuse di lesioni volontarie e abuso d’ufficio a carico del poliziotto, come riporta il Resto del Carlino. L’episodio risale al 16 maggio ...

Volley : Superlega - ok Perugia e Civitanova - Trento fa il colpo a Modena : I TABELLINI- TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA - BUNGE RAVENNA 0-3 , 12-25, 22-25, 12-25, TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA: Coscione 0, Lecat 1, Costa 5, Domagala 4, Massari 6, Verhees 4, ...