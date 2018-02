Modena batte Perugia

Volley femminile - Serie A1 2018 – Busto Arsizio batte Modena e sale al terzo posto. Diouf e i muri fanno la differenza : Busto Arsizio ha sconfitto Modena per 3-1 (25-18; 23-25; 25-18; 25-20) nell’anticipo della 14^ giornata della Serie A1 di Volley femminile . Le Farfalle salgono momentaneamente al terzo posto in classifica in attesa dell’impegno di Scandicci contro Monza mentre le emiliane rimangono in sesta posizione, al di sotto delle attese della vigilia. Le ragazze di Mencarelli si sono imposte grazie alla solidità del muro e del servizio, cedendo ...

Volley - SuperLega 2018 – 17^ giornata : Perugia batte Milano - Civitanova risponde con Latina. Modena perde a Piacenza! : Serata caldissima per la SuperLega , il massimo campionato italiano di Volley maschile è sceso in campo per la 17^ giornata che però si completerà soltanto tra domani (Verona sfiderà Padova) e il 24 gennaio quando Trento recupererà il proprio match contro Castellana Grotte. Perugia si conferma in testa alla classifica con un punto di vantaggio sulla Lube grazie al sofferto successo sul campo di Milano . I Block Devils hanno davvero sudato le ...

Volley - SuperLega 2018 – 15^ giornata : Perugia batte Verona e resta in testa - +1 su Civitanova e +3 su Modena. Trento non si ferma : Caldissima serata per la SuperLega che è scesa in campo per disputare la 15^ giornata: il massimo campionato italiano di Volley maschile non conosce soste e continua a giocare ogni tre giorni. Non cambia nulla nelle posizioni di vertice della classifica. Perugia si conferma al comando della graduatoria vincendo il big match di giornata: 3-1 casalingo contro Verona che non riesce proprio a spuntarla contro le tre squadre che la precedono in ...