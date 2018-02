mobile world congress 2018 barcellona

Ghostbusters World : annunciato il gioco mobile di Ghostbusters : Come riporta IGN, è stato finalmente annunciato un nuovo gioco di Ghostbusters.Si tratta di un gioco mobile in realtà aumentata, molto simile dunque al celebre Pokemon GO, in cui i giocatori dovranno trovare e catturare spettri e fantasmi in ogni dove. Il gioco è atteso per dispositivi iOS e Android, ma non sono ancora stati annunciati né la data né un eventuale prezzo di vendita.Read more…

Volantino MediaWorld 22-28 Febbraio 2018 con la mobile MANIA : MediaWorld lancia un nuovo Volantino che sarà valido tra un paio di giorni e per pochi giorni potremo usufruire di ottimi sconti. Ecco le offerte migliori Ecco il Volantino MediaWorld MOBILE MANIA 22-28 Febbraio 2018 MediaWorld lancia il Volantino MOBILE MANIA per questo fine Febbraio propone diverse offerte allettanti tra cui tanti smartphone, diversi notebook e tablet convertibili […]

Da MediaWorld è arrivata la “mobile Mania” : ecco gli smartphone Android in offerta : Per festeggiare (a modo suo) il Mobile World Congress 2018, MediaWorld lancia il volantino "Mobile Mania", valido dal 22 febbraio al 28 febbraio. Non mancano ovviamente gli smartphone Android, tra cui Huawei P10 e Samsung Galaxy A5 (2017) L'articolo Da MediaWorld è arrivata la “Mobile Mania”: ecco gli smartphone Android in offerta è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

mobile world Congress di Barcellona : Samsung senza rivali con il Galaxy S9 : Grande attesa per il Mobile World Congress, la fiera della telefonia che prenderà il via il 26 febbraio a Barcellona: Huawei, Google, Htc e Xiaomi saranno presenti, ma non per svelare i loro dispositivi di fascia alta, Apple non ci sarà, mentre Samsung presenterà lo smartphone Galaxy S9 e S9 Plus. Si punta su una fotocamera in grado si variare manualmente l’apertura del diaframma per ottenere foto nitide anche con poca luce. LG inserisce ...

Samsung senza rivali al mobile world Congress di Barcellona

10 Anni insieme a voi con AllmobileWorld.it : Auguri AllMobileWorld.it ! 10 Anni insieme a voi sul Web Nei 10 Anni trascorsi con voi vi abbiamo raccontato l'evoluzione della tecnologia mobile e come usarla con semplicità

Westworld : in arrivo un gioco per mobile : Westworld, la celebre serie firmata HBO, sta per approdare sui dispositivi mobile in forma di gioco gestionale. Behaviour Interactive (Dead by Deadlight) è attualmente al lavoro sul titolo, il quale al momento si trova in una fase di test limitata. Le poche informazioni trapelate fino ad ora parlano di un gioco dove ci ritroveremo a dover gestire il celebre parco a tema della serie tv, preoccupandosi dei vari problemi che insorgeranno e di ...

