Milano Palazzo Marino pronto per l’ondata di freddo

Ema - Consiglio Ue : irricevibile ricorso Milano | Palazzo Marino : "Non potete rigettare nulla" | Europarlamentari : poche risposte da Olanda : Per il Consiglio Ue la richiesta di sospensiva sulla decisione che assegna l'Ema ad Amsterdam non può essere accolta perché lo stesso Consiglio "non può essere considerato l'autore della decisione". Ad Amsterdam il sopralluogo della delegazione dell'Europarlamento

Milano : Palazzo Marino chiama privati per rinnovare palazzo del ghiaccio (2) : (AdnKronos) - Attualmente, l’impianto di via dei Ciclamini è composto da una pista per il ghiaccio regolamentare di dimensioni olimpiche, destinata al pattinaggio nelle varie discipline sportive, una palestra per atleti, una tribuna in cemento armato da 3.560 posti, spogliatoi e servizi per atleti,

Milano : Palazzo Marino chiama privati per rinnovare palazzo del ghiaccio : Milano, 15 feb. (AdnKronos) - Un nuovo stadio del pattinaggio, ripensato nelle sue funzioni e nella sua architettura, a vocazione internazionale e quanto più funzionale possibile per le discipline sportive della Fisg (Federazione italiana sport del ghiaccio). Il Comune di Milano ridisegna il futuro

Incendio palazzo Milano : morto 13enne - si indaga per omicidio colposo - : Non ce l'ha fatta il ragazzo che era stato ricoverato in ospedale per una fortissima intossicazione da fumo a seguito del rogo nell'appartamento di Quarto Oggiaro