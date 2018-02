Milan | Jorge Mendes offre un nuovo giocatore

Al via il rimborso dei biglietti per il concerto di Jorge Blanco a Milano - posticipato a nuova data : Il rimborso dei biglietti per il concerto di Jorge Blanco è avviato. Lo spettacolo, che avrebbe dovuto tenersi al Fabrique di Milano il 29 marzo, è rimandato da data da decidere. Coloro che hanno già acquistato i biglietti per il live possono richiedere il rimborso della somma spesa entro il 10 aprile e secondo le modalità previste dal regolamento. Gli utenti che hanno acquistato il biglietto con Vivaticket possono chiedere il rimborso ...