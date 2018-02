Milan-Inter | la data del derby di ritorno Programma | orari e tv della 27^ giornata di

Milan e l'Europa League/ L'Arsenal può aspettare : prima Roma - Lazio e Inter : Milan e Lazio, Europa League 2017/18: i rossoneri troveranno L'Arsenal agli ottavi di finale mentre i biancocelesti affronteranno un doppio confronto con la Dinamo Kiev.(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 16:32:00 GMT)

Paletta diventa 'interista' : l'ex Milan firma col Jiangsu Suning : Come riporta la Gazzetta dello Sport Paletta ieri ha firmato un contratto biennale con il club cinese del Jiangsu Suning ; si tratta del club 'gemello' dell' Inter , visto che è gestito dalla ...

Maltempo Milano : “Pronti ad attivare gli interventi per la neve - Amsa e Mm allertate” : In previsione dell’ondata di freddo che, a partire da domenica 25 febbraio, porterà temperature significativamente più basse della media del periodo, il Comune di Milano è pronto ad attivare i servizi che si renderanno necessari. Dopo una preventiva verifica della situazione attuale e dei bollettini meteo ufficiali che non escludono, anche in previsione di quantitativi di neve contenuti, la possibile formazione di ghiaccio, si è disposto ...

Roma e Lazio in Champions League - Inter e Milan devono lottare per l’Europa League : Il campionato di Serie A è entrato nella fase decisiva, continua il duello per lo scudetto tra Juventus e Napoli mentre è sempre più avvincente anche la corsa per la Champions League. La Roma è impegnata in Europa e ha tutte le caratteristiche per raggiungere i quarti di finale della competizione ed al momento è in pole insieme alla Lazio per posizionarsi dietro alla coppia formata da Sarri ed Allegri. I giallorossi sono la squadra con più ...

Milan e Inter - Balotelli nel mirino : ecco la preferenza di SuperMario : Come scrive la Gazzetta dello Sport , la preferita dell'attaccante italiano è la meta rossonera, dove tornerebbe subito.

Costacurta : 'Inter? Più spazio alle bandiere - come il Milan. Sul futuro ct dobbiamo fare presto' : "La nuova proprietà del Milan ha capito che bisogna inserire persone che conoscano l'importanza della maglia rossonera e che possano trasmettere i valori del club ai nuovi. Chi ha giocato in quel club ...

Milan - i bookmaker riaprono le quote per il testa a testa con l’Inter : I bookmaker riaprono le scommesse per il piazzamento finale di Milan e Inter: crolla anche la quota Champions dei rossoneri, a 8 punti dal quarto posto. L'articolo Milan, i bookmaker riaprono le quote per il testa a testa con l’Inter è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Napoli nuovamente al comando - la Juve mata il Toro. Rinascita Milan : Roma - Inter e Lazio nel mirino : Napoli nuovamente al comando, la Juve mata il Toro. Rinascita Milan: Roma, Inter e Lazio nel mirino Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Napoli nuovamente AL comando- Dopo i successi di ieri di Roma, Chievo e Genoa, il 25°turno di Serie A conferma il primato del Napoli sulla Juventus. I bianconeri archiviano la pratica Torino con un gol decisivo di Alex Sandro. ...

Lazio - Inzaghi : 'Champions? In corsa noi - Roma - Inter e Milan' : Intervistato da Premium Sport, il match winner Ciro Immobile esprime tutta la propria gioia per essere tornato al gol , e sono 22, che gli valgono il primato nella classifica dei cannonieri, : ' ...

Costacurta consiglia l’Inter : “faccia come il Milan…” : Ospite del liceo milanese ‘Allende’, Alessandro Costacurta, nuovo vice-commissario della Figc, ha analizzato i momenti contrapposti che stanno vivendo le due squadre di Milano. L’Inter è in caduta libera e rischia di rimanere fuori dalla Champions League, il Milan invece ha ritrovato un’identità di gioco e una certa continuità di risultati da quando in panchina siede Gennaro Gattuso. Costacurta ha qundi voluto lanciare un ...

L'Ennesima inchiesta sui soldi del Milan e lo psicodramma dell'Inter : Londra. Non è la prima volta che per sentire qualcosa di originale e molto vicino alla verità bisogna ascoltare José Mourinho. Antipatico, rosicone, non più vincente come un tempo, va bene, ma poco ...

Costacurta : 'L'Inter prenda esempio dal Milan' : Alessandro Costacurta , sub-comissario della FIGC , parla al convegno Sport ed economia : ''La nuova proprietà del Milan ha capito che bisogna inserire persone che conoscano l'importanza della maglia rossonera e che possano trasmettere i valori del club ai nuovi. Chi ha ...

Milan-Inter verso il derby : forma e morale rossoneri - calendario pro-Spalletti : Quattordici giorni al derby, che può chiudere la rimonta del Milan o far sprofondare l'Inter in una crisi ancora più profonda. Le due squadre milanesi sono oggi distanti sette punti, ma opposte sono ...

Milan - Yonghong Li fa acqua da tutte le parti : “interpellato” Galliani se ne lava le mani! : In casa Milan c’è grande entusiasmo per la ritrovata forma della squadra che adesso sta ottenendo risultati soddisfacenti. Restano però numerose incognite attorno al presidente del club Yonghong Li, dopo le indiscrezioni di stamane in merito alle inadempienze della sua holding cinese che sarebbe in bancarotta. Inoltre il debito con Elliott non è stato ancora ripagato e per saldarlo si stanno cercando altri prestiti. Sembra che il club ...