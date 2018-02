Milan | Bonucci | ' Dobbiamo essere più veloci'

Milan-Ludogorets LIVE : ammonito Bonucci. Il video del gol di Borini : ... valida per i sedicesimi di finale dell'Europa League, sarà visibile per gli abbonati Sky, in particolare per chi è in possesso del pacchetto Sport, in diretta e in esclusiva sul canale Sky Sport 1 , ...

Attento Milan - il Real Madrid non molla la presa per Bonucci : la situazione : Dopo una partenza complicata, in cui non sono mancate numerose critiche e sfottò, Leonardo Bonucci si sta prendendo una sorta di rivincita personale dimostrando di essere ancora il giocatore ammirato con la maglia Juventus. L’arrivo di Gattuso è stato determinante per la crescita del capitano rossonero e in generale della squadra. Il Milan ha ritrovato fiducia nei propri mezzi e autostima. Inoltre, come rivelato dallo stesso Bonucci, ...

Milan : ßBonucci "che carica Gattuso.." : ANSA, - MilanO, 19 FEB - Rino Gattuso "impressiona per quanta carica trasmette, credo di non aver mai visto nulla di simile in nessun altro allenatore. Poi ha la famosa cinquina...". Leonardo Bonucci ...

Bonucci : 'Milan in crisi? Alla Juventus è successo dopo Berlino' : 1 di 3 Successiva TORINO - Da Montella a Gattuso. La svolta si vede eccome. A commentare il cambio di passo della squadra rossonera con Ringhio in panchina è stato il capitano Leonardo Bonucci a Radio ...

Milan - Bonucci : 'Mai visto un allenatore come Gattuso' : ROMA - Da Montella a Gattuso . La svolta si vede eccome. A commentare il cambio di passo della squadra rossonera con Ringhio in panchina è stato il capitano Leonardo Bonucci a Radio 105 : ' Finalmente ...

A tutto Bonucci : “mai visto un allenatore come Gattuso - se arriva Belotti al Milan…” : Leonardo Bonucci, dopo un inizio di stagione travagliato, sta ritrovando fiducia. Il difensore è tornato quello ammirato con la maglia della Juventus e la difesa del Milan, con l’apporto anche di Romagnoli, non fa più buchi da tutte le parti, anzi. Il capitano rossonero ha analizzato ai microfoni di ‘Radio 105’, il momento che sta vivendo il Milan, reduce dalla quinta vittoria nelle ultime sei partite di campionato: “Ho ...

Milan - Bonucci esalta Gattuso : 'Mai visto un allenatore come lui. È impressionante' : Sono i più forti al mondo per me è stato un piacere affrontarli, ma sono davvero tosti da affrontare. L'idolo? Alessandro Nesta, esempio di eleganza e personalità". SERIE A 2017-2018, TUTTI I VIDEO ...

Milan - Bonucci sulla squadra : "Ci è voluto tempo - ora però stiamo alla grande" : Leonardo Bonucci ha commentato il momento di forma del Milan: belle parole per sottolineare la rimonta rossonera

Milan - Bonucci : 'Andremo a Roma per vincere' : Oggi il capitano rossonero Leonardo Bonucci è intervenuto ai microfoni di Premium Sport e ha parlato anche della sfida contro la Roma: ' Dobbiamo pensare a una partita alla volta. Andremo a Roma per ...

Milan - le pagelle di Bonucci : Leonardo Bonucci sta dimostrando una crescita importante settimana dopo settimana. Ecco i voti al centrale di Viterbo dei principali quotidiani italiani: La Gazzetta dello Sport: 6,5 Tuttosport: 6 Corriere della Sera: 6 Calciomercato.com 6

Milan - la coppia Romagnoli-Bonucci blinda la porta (con Donnarumma) : adesso in Nazionale i “veterani” si facciano da parte : Il Milan ha ritrovato la retta via nelle ultime settimane. Il merito di tale rinascita è stato sì di Gattuso, ma anche dell’intesa tra calciatori che si è affinata pian piano dopo la rivoluzione estiva guidata da Fassone e Mirabelli. Gattuso ha avuto il merito di dare un’identità alla squadra, adesso tutti sanno che i rossoneri scenderanno in campo con un 4-3-3 consolidato, senza follie e continue rivoluzioni. La vera forza di tale ...

Milanmania : finalmente Romagnoli sembra Nesta... ed è grazie a Bonucci! : Chi affretta giudizi sul portoghese, non ha forse ancora capito che la pazienza è la madre di ogni scienza, p azienza non usata, sbagliando, per Calhanoglu, Lucas Biglia, Kessiè , che si stanno ...