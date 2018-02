Messico | arrestati 4 agenti | hanno consegnato i tre italiani scomparsi a un gruppo di

Messico - arrestati 4 poliziotti : hanno venduto i tre italiani a banda di criminali : I nostri connazionali non sono mai passati dal carcere locale: sarebbero stati invece consegnati a un gruppo criminale

Italiani scomparsi in Messico - arrestati 3 poliziotti : Guadalajara, 22 feb. (AdnKronos/Dpa) – Tre agenti della polizia messicana sono stati arrestati in relazione alla scomparsa di 3 cittadini Italiani. Sono sospettati di aver consegnato Vincenzo Cimmino, Raffaele e Antonio Russo a un gruppo armato. I 3 Italiani -originari di Napoli- sono scomparsi dal 31 gennaio scorso e sono stati visti l’ultima volta a Tecalitlán, Jalisco.Oltre ai 3 agenti arrestati, tutti operativi a Tecalitlán, come ...