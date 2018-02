Mediaset e Vivendi in tribunale | resta idea TIM-Canal+ Martedì udienza causa miliardaria

Isola dei famosi - caso internazionale : Mediaset vince il ricorso contro Vivendi - via tutti i video : L' Isola dei famosi diventa un caso internazionale. Stavolta lo 'scandalo-droga' di Francesco Monte non c'entra. In ballo c'è molto di più: i soldi di Mediaset . Il colosso di casa Berlusconi ha vinto ...

Tim - giochi aperti su Persidera. Mediaset ai ferri corti con Vivendi : Lo spinoff della Rete, la cessione della quota in Persidera per ottemperare agli impegni presi con l'Antitrust europeo, e ancora la jv con Canal+ tutta da riscrivere. Tim è impegnata contemporaneamente su tutti questi fronti e anche se non ci sono scadenze lo sforzo è dare dei contorni chiari al nuovo piano industriale che l'ad Amos Genish porterà al cda fra due settimane, il 6 marzo. Ad agitare le acque ci sono poi le ...

Fallito negoziato Mediaset - Vivendi. Lo scontro si allarga ai video Dailymotion : Si è chiusa in anticipo e senza successo la mediazione tra Mediaset e Vivendi per trovare un accordo sul contenzioso relativo al mancato contratto di Premium. Il mediatore della Camera Arbitrale di Milano ha scritto alle parti dichiarando chiusa la mediazione senza aspettare l'ultimo incontro, inizialmente fissato per lunedì 26 febbraio, dal quale era comunque atteso che emergesse una presa d'atto sul fallimento del negoziato. La ...

Vivendi fallisce la pace con Mediaset Ora lo scontro si sposta in tribunale : Alla fine l'intesa non è arrivata. Così, la prossima settimana il 27 febbraio si svolgerà la prima udienza della causa tra Vivendi e Mediaset. Del resto anche Arnaud de Puyfontaine, ad di Vivendi e presidente di Telecom, aveva detto che c'era stata un'interruzione nella trattativa per trovare un accordo extragiudiziale con Mediaset.La vicenda è nota: Vivendi voleva comperare la pay tv del Biscione, Premium, ma, a contratto ...

Tensioni su causa Mediaset - Vivendi - la vera scadenza è il 18 aprile : L'udienza al Tribunale di Milano sulla causa miliardaria intentata da Mediaset e Fininvest contro Vivendi per il mancato acquisto di Premium è iniziata nei fatti con diversi giorni di anticipo rispetto alla data fissata: dopo diversi rinvii, martedì prossimo il giudice Vincenzo Perozziello attende i contendenti per il primo confronto, ma le parti hanno già avviato le scaramucce. Con un dato di fondo: l'accordo è per ...

Mediaset - su Vivendi vuole certificare fallimento mediazione - poi andrà in Tribunale : Comincia con schermaglie a distanza l'avvicinamento alla prima udienza di fronte al Tribunale di Milano per la causa miliardaria intentata da Mediaset e Fininvest a Vivendi dopo il mancato acquisto di Premium: lunedì prossimo i legali del Biscione si presenteranno di fronte all'arbitro Antonietta Marsaglia, indicata dalla Camera di Milano, per quella che dovrebbe essere la certificazione ufficiale del fallimento della mediazione. ...

Mediaset in rosso : potrebbe saltare mediazione con Vivendi : Mediaset e Vivendi ai ferri corti? Secondo alcune indiscrezioni riportate da Il Messagger o sembra proprio che tra il Biscione e il colosso francese sarebbero sorte delle difficoltà che potrebbero far ...

Mediaset positiva : riflettori su rumors Spagna e udienza Premium/Vivendi : Il sito El Confidencial Digital riferisce che la controllata Mediaset Espana , +0,7%, ha siglato un accordo con Sony per la realizzazione di serie televisive per poi distribuirle in tutto il mondo. ...

De Puyfontaine «Tim con Vivendi polo europeo dei media. Accordo con Mediaset sarebbe positivo» : «Vivendi ha investito oltre 4 miliardi di euro in Tim e confermo che lo rifaremmo». Arnaude De Puyfontaine, ceo del gruppo francese e presidente di Tim, in una intervista al Corriere della Sera spiega come «il panorama dei contenuti e della distribuzione si sta profondamente trasformando, costringendo i vari attori a pensare nuove modalità di cooperazione per valorizzare meglio le proprie risorse. Vivendi farà la ...

Vivendi : "Con Mediaset trattiamo". Ma dal Biscione confermano la causa : L'obiettivo resta quello di sempre, «produrre e distribuire contenuti europei di portata globale». Dunque Vivendi non ha perso le speranze di siglare la pace con Mediaset. Anzi: «La mediazione è in ...

Vivendi chiude il 2017 in linea con le attese. Continuano negoziazioni con Mediaset : Vivendi chiude il 2017 in linea con le attese (con un utile netto adjusted di 1,31 miliardi +73,9%), beneficiando del consolidamento di Havas, acquisita totalmente a luglio scorso. I francesi marciano dritti verso il loro obiettivo: «costruire un gruppo europeo leader nei contenuti media e nella comunicazione» per sfidare le major americane e asiatiche. Lo dice il ceo Arnaud de Puyfontaine parlando agli analisti e aggiunge: ...

Duello Mediaset-Vivendi : altro rinvio : Maddalena CameraTutti i tribunali fermano le udienze in attesa dell'accordo tra Mediaset e Vivendi per il mancato acquisto della pay tv Premium da parte di quest'ultima. Così ieri il Tar del Lazio ha posticipato dal 7 febbraio al 4 luglio l'udienza per discutere il ricorso di Vivendi contro la decisione dell'Agcom dell'aprile dello scorso anno, che impone ai francesi di scegliere tra il controllo di Tim, di cui ha il ...

Vivendi chiede rinvio al Tar - intanto Mediaset studia asta diritti serie A : Prima il voto, poi l'eventuale accordo tra Vivendi e Mediaset: una conferma viene dalla richiesta al Tar del Lazio per rinviare l'udienza di inizio febbraio sul ricorso contro la decisione dell'Agcom che impone ai francesi di scegliere tra il controllo di Tim e la presenza a quasi il 30% nel Biscione. Richiesta accolta con udienza fissata il 4 luglio, lasciando quindi come data entro la quale trovare un'intesa il 19 aprile, quando scadrà ...

Vivendi - rinvio a Luglio udienza Tar su Tim-Mediaset. Soluzione ancora lontana : L'udienza al Tar del Lazio fissata per il 7 febbraio per discutere nel merito il ricorso contro la decisione dell'Agcom dell'aprile scorso che impone a Vivendi di scegliere tra il controllo di Tim e la presenza a quasi il 30% in Mediaset è stata posticipata al 4 Luglio prossimo. Con questa richiesta il gruppo francese dà più tempo alle trattative con il Biscione, ora in una fase complicata, mentre l'udienza per le cause ...