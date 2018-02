Max Gazzè E la sua musica | Non chiamatela ' sinfonica' Che tempo che fa

CHE TEMPO CHE FA/ Ospiti 24 febbraio e anticipazioni : Max Gazzè presenta il suo nuovo disco "Alchemaya" : Che TEMPO che fa, anticipazioni e Ospiti 25 febbraio: Fabio Fazio torna in onda oggi, alle 20.35 su Raiuno. In studio Matteo Renzi, Roberto Saviano e Valeria Imbrogno, compagna di dj Fabo.(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 19:24:00 GMT)

Max GAZZÈ/ La scoperta su Lucio Dalla (Che tempo che fa) : A distanza di un paio di settimane Dalla fine del Festival di Sanremo, a Che tempo che fa troveremo ospite uno dei protagonisti della kermesse canora: Max GAZZÈ(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 12:05:00 GMT)

Addio signore - ecco le cattive ragazze di Max Mara alla Milano Fashion Week : La sfilata Prada in diretta streaming Nessun commento Lascia un Commento Annulla risposta Nome Email* Commento Perfavore, abilita JavaScript per inviare la form. * Il tuo indirizzo email non sarà ...

Da Sanremo 2018 ai banchi di scuola - La leggenda di Cristalda e Pizzomunno di Max Gazzè diventa un fumetto : La leggenda di Cristalda e Pizzomunno di Max Gazzè arriva nelle scuole. Il brano che l'artista ha portato sul palco del Teatro Ariston è arrivato fin dai bambini, che ne hanno studiato la storia e riportata nelle immagini a fumetti. Il successo del brano di Max Gazzè continua anche dopo il Festival di Sanremo 2018, nel quale ha conquistato il sesto posto e il prestigioso Premio per la Miglior Composizione intitolato a Giancarlo Bigazzi. ...

Max Gazzè oggi alla Gazzetta diretta streaming alle 17 : diretta streaeming, oggi martedì 20 febbraio, a partire dalle 17 dalla sede della Gazzetta con Max Gazzè che sarà nostro ospite e intervistato dalla giornalista Enrica Simonetti. L'iniziativa rientra ...

Monster Family il film d’animazione arricchito con le voci di Max Gazzè e Carmen Consoli al doppiaggio arriva in dvd : Dopo aver incassato quasi 2 milioni di euro al box-office italiano, una divertentissima avventura vi aspetta in DVD e Blu-ray TM con Universal Pictures Home Entertainment Italia, arricchita con le voci di Max Gazzè e Carmen Consoli al doppiaggio. I prodotti sono inoltre arricchiti da un un divertente Gioca e Colora all’interno. Emma Wishbone è la proprietaria di una piccola e impolverata libreria per ragazzi, ha un marito, Frank, e due figli un ...

Max Gazzè - la recensione di "ALCHEMAYA" : "Alchemaya" è il nuovo album di Max Gazzé, evoluzione discografica degli spettacoli che il cantautore ha portato in scena in alcuni teatri italiani la scorsa primavera. Si tratta di un progetto ambizioso e complesso a cui Gazzé ha lavorato insieme a suo fratello Francesco ,...

Alchemaya : Max Gazzè diventa anche videogame : Max Gazzè è un artista pop che ha fatto della versatilità virtù. Dalla musica (varia) al cinema, oggi è protagonista anche di un videogame. Sì, avete letto bene: per lanciare il suo Alchemaya – uscito il 9 febbraio in doppio cd, triplo vinile e in digitale per Universal Music -, Max Gazzè ha prodotto anche un videogame, disponibile gratuitamente sul suo sito maxgazze.it. Una vera e propria performance di pop art, che trascina il pubblico ...

Nasce il videogioco di Max Gazzè per Alchemaya : la novità dopo il Festival di Sanremo 2018 : Il videogioco di Max Gazzè arriva dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2018. L'artista ha partecipato all'ultima edizione della kermesse condotta da Claudio Baglioni con La leggenda di Cristalda e Pizzomunno, ma solo in queste ultime ore è arrivata la novità curiosa che riguarda Alchemaya. Gazzè è infatti diventato il protagonista di un videogioco nel quale è imposta una missione da compiere, così come accade nella maggior parte dei ...

Max Gazzè non le manda a dire : “Scudetto? La Juventus ha rotto le scatole…” : Ospite questa mattina sull’emittente umbra Radio Onda Libera, il cantautore Max Gazzè, protagonista al Festival di Sanremo dove ha chiuso al 6° posto, ha detto la sua sulla lotta scudetto non risparmiando una bordata alla Juventus: “Spero che il Napoli vinca lo scudetto, la Juventus ha rotto le scatole. Sono tifoso della Roma e il Napoli è la mia seconda squadra del cuore e di cuore. Quanto tifo Roma? Tanto e poco, direi soprattutto ...

Max Gazzè TIFA NAPOLI / "Sono romanista - ma spero vincano gli azzurri. La Juventus ha rotto..." : Max GAZZÈ TIFA NAPOLI, il cantante 6° al Festival di Sanremo sottolinea che la Juventus ha rotto le scatole e nonostante sia romanista sarebbe felice di vedere gli azzurri trionfare.(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 17:52:00 GMT)

Max Gazzè : 'Tifo Napoli - la Juventus ha rotto…' : ROMA - ' Spero che il Napoli vinca lo scudetto, la Juventus ha rotto le scatole. Sono tifoso della Roma e il Napoli è la mia seconda squadra del cuore e di cuore' . L'ha detto Iil cantautore Max Gazzè ...

Max Gazzè : «Scudetto al Napoli - la Juventus ha rotto le scatole» : ROMA - " Spero che il Napoli vinca lo scudetto, la Juventus ha rotto le scatole. Sono tifoso della Roma e il Napoli è la mia seconda squadra del cuore e di cuore' . L'ha detto il cantautore Max Gazzè ,...

Da Ermal Meta a Max Gazzè - passando per Rubino. Tanta Puglia nel Festival di Sanremo 2018 - : Con un record di ascolti nel corso dell'intera kermesse " a finire il boom dell'ultima serata " si è concluso il Festival di Sanremo 2018 . A vincere, si sa, il duo Ermal Meta-Fabrizio Moro, seguito ...