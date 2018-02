MATTEO RENZI Il Segretario del Pd si prepara alle elezioni del 4 marzo Che tempo che fa

“Che tempo che fa” – Diciannovesima puntata del 25 febbraio 2018 – MATTEO RENZI e Roberto Saviano tra gli ospiti. : Che tempo che fa propone questa sera la Diciannovesima puntata domenicale. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:10 circa. Che tempo che fa | […] L'articolo “Che tempo che fa” – Diciannovesima puntata del 25 febbraio 2018 – Matteo Renzi e Roberto Saviano ...

Adesso MATTEO RENZI ha davvero paura : la mossa disperata per raccattare due voti : Matteo Renzi , evidentemente disperato, ha avuto la pensata di elemosinare qualche voto 'antifascista'. L'ultima mossa dell'ex premier, al limite del grottesco, è quella di annunciare la propria ...

MATTEO RENZI - la clamorosa rivolta interna : 'Non votate il Pd ma Liberi e Uguali' - viene giù il partito : 'Non votate Matteo Renzi , ma Liberi e Uguali '. Firmato: Pd . A guidare la clamorosa rivolta contro il segretario è Domenico Bruzzese , presidente e segretario ad interim del Circolo del partito ...

Che tempo che fa : MATTEO RENZI e gli altri ospiti di Fabio Fazio : Matteo Renzi ospite di Fabio Fazio domenica a Che tempo che fa Ultima puntata di febbraio, questa domenica, per il programma di Rai Uno Che tempo che fa condotto da Fabio Fazio e anche ultima domenica prima delle elezioni del prossimo 4 marzo. Proprio in occasione delle elezioni, Fazio concluderà il suo operato politico ospitando anche Matteo Renzi, dopo Alessandro Di Battista e Silvio Berlusconi, in quanto esponente maggiore del ...

Monte dei Paschi di Siena/ Mps - le parole di MATTEO RENZI - oggi - 23 febbraio - : Monte dei Paschi di Siena news. In Borsa Mps scende sotto quota 3,15 euro ad azione. Le parole di Matteo Renzi in un incontro elettorale.

Monte dei Paschi di Siena/ Mps - le parole di MATTEO RENZI (oggi - 23 febbraio) : Monte dei Paschi di Siena news. In Borsa Mps scende sotto quota 3,15 euro ad azione. Le parole di Matteo Renzi in un incontro elettorale. Ultime notizie live di oggi 23 febbraio 2018(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 13:39:00 GMT)

Laura Boldrini - sfregio a Silvio Berlusconi : 'Mi pare che l'inciucio con MATTEO RENZI sia già fatto' : Ogni giorno una secchiata di fango da parte di Laura Boldrini , che oggi varia il suo registro: nel mirino non c'è Matteo Salvini , bensì Silvio Berlusconi e Matteo Renzi . Già, perché la presidenta ...

MATTEO RENZI torna a Siena e Arezzo dopo 5 anni : 'Mps - Etruria. Abbiamo evitato il disastro' : In prima fila è invece seduto il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan. La fiera è lontana dalla sede di Mps. Renzi ne parla: 'C'è stato un momento in cui ho temuto che Montepaschi non avesse più ...

MATTEO RENZI a La Stampa : invia la tua domanda : Domenica 25 febbraio il segretario del Pd Matteo Renzi sarà ospite nella redazione de La Stampa per partecipare a un forum in vista delle prossime elezioni. Risponderà anche a una selezione delle vostre domande. Potete scrivergli utilizzando il campo commenti qui sotto. ...

Lutto per MATTEO Renzi. Una notizia triste e inaspettata per l’ex premier. Lascia la moglie e due figli : Negli anni Ottanta aveva portato in Italia, e sulle pagine di Repubblica, il gioco Portfolio che con Bingo e Replay in quegli ha contribuito a far aumentare considerevolmente le vendite dei quotidiani. Un successo replicato negli anni 2000 con l’idea di allegare libri e romanzi al giornale in edicola. Dopo Milano si era trasferito in provincia di Pisa per fare l’imprenditore agricolo e produrre olio e prodotti ...

Quinta Colonna/ Anticipazioni : MATTEO Salvini - Luigi Di Maio e Beatrice Lorenzin ospiti (22 febbraio) : Quinta Colonna, Anticipazioni e ospiti della nuova puntata in onda su Rete 4, con Paolo Del Debbio saranno in studio anche Matteo Salvini, Luigi Di Maio e Beatrice Lorenzin.(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 07:45:00 GMT)

MATTEO RENZI e Matteo Salvini - la telefonata e l'accordo sui servizi segreti : Ci sarebbe stata una telefonata tra Matteo Renzi e Matteo Salvini . I due, riporta Huffingtonpost.it, si sarebbero sentiti per far saltare l'operazione del governo attraverso decreto per riconfermare ...

Firenze - MATTEO RENZI e il pass auto di Agnese/ "Fake news! Mia moglie pedinata - odio e malafede" : Firenze, Matteo Renzi e il pass auto di Agnese: l'ex premier fa chiarezza sulla denuncia dei due esponenti di Fratelli d'Italia e parla di "fake news" in un post Facebook.(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 19:30:00 GMT)

Super-pass per l’auto di Agnese - MATTEO RENZI : “Una fake news” : Super-pass per l’auto di Agnese, Matteo Renzi: “Una fake news” “Quella strada è l’unica via per poter tornarea casa. Un passaggio obbligato per chi èresidente. Ma perché tanto odio?” Continua a leggere L'articolo Super-pass per l’auto di Agnese, Matteo Renzi: “Una fake news” sembra essere il primo su NewsGo.