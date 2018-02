Massimiliano Bruno | largo ai giovani con Short Lab teatro

"Il Sogno" di Shakespeare portato in scena da Massimiliano Bruno è rock - ma non abbastanza : Ci sono spiriti allegri, fate e folletti che piombano in scena e da essa si partono svolazzando; esseri che vanno e vengono dall'India e ritorno in appena mezz'ora; e così altri immaginari frutti della più famosa e fantastica creazione del talento fantasy di William Shakespeare. Stiamo parlando del "Sogno di una notte di mezza estate", un vero luna park per attori e soprattutto scenografi, oltre che un gran libro sull'amore in ...