Marco Rizzo | Alle elezioni c' è anche il Partito Comunista Noi abbiamo già vinto

Marco Minniti rivendica l'allarme sulla tenuta democratica : "Avevo visto Traini all'orizzonte - per questo ho fermato gli sbarchi" : L'alert l'aveva dato dieci mesi fa, quando dichiarò che temeva per la "tenuta democratica" dell'Italia in relazione agli sbarchi di migranti che andavano avanti senza sosta. Dopo i fatti di Macerata, il ministro dell'Interno e candidato con il Pd, Marco Minniti, rivendica quell'intuizione e in un colloquio con La Stampa e Repubblica, afferma: "Non parlavo a caso". Un Traini lo vedeva già all'orizzonte? "Sì, è ...