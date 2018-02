Manchester United Chelsea 2-1 | gol e highlights | Mourinho batte Conte grazie a Lukaku e

Real Madrid - è concreta la pista per un attaccante del Manchester United : Secondo quanto rivela RMC Sport , il calciatore francese del Manchester United , Anthony Martial , è una pista concreta per il Real Madrid in vista della prossima stagione. Il 22enne è fuori dai piani di José Mourinho , che ...

DIRETTA/ Manchester United-Chelsea (risultato finale 2-1) streaming video e tv : Mourinho batte Conte! : Manchester United - Chelsea, Premier League 2017/18: i Red Devils sfidano i Blues nello scontro diretto valido per la zona Champions League, big match della 28° giornata.(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 16:50:00 GMT)

Manchester United-Chelsea - la partita dei due manager : Mourinho vs Conte : Per le parole che si sono detti, per il rapporto mai idilliaco tra due dei migliori allenatori del mondo, tra due che, mediaticamente, se vogliono dire una cosa... lo fanno. Senza se e senza ma, ...

Il Manchester United pensa a Milinkovic-Savic e Jorginho : Manchester - Il Manchester United è pronto a fare spesa in Italia per rinforzare il centrocampo. Reparto che, con le possibili cessioni di Fellaini e dell'irrequieto Pogba , oltre che con il ritiro di ...

Premier League - Manchester United-Chelsea : probabili formazioni e diretta : Segui Manchester United-Chelsea in diretta Dove vedere la partita in tv - Manchester United-Chelsea andrà in onda su Sky Sport 1 HD, Sky Sport 3 HD e Sky Sport Mix HD. Telecronaca a cura di Massimo ...

LE IENE E ANTONIO CONTE/ La maglietta di Mourinho rifiutata - e oggi c'è Manchester United Chelsea... : Mourinho vs CONTE: dopo settimane di battibecchi e scambi di opinione, lo Special One e l'italiano si incontrano ad Old Trafford. Tra di loro scoppierà la pace? (Le IENE Show)(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 07:52:00 GMT)

