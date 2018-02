Maltempo | scuole chiuse domani in Gallura

Maltempo con neve in arrivo sull'Abruzzo - Ordinanza di chiusura scuole in molti comuni : L'Aquila - Dopo l'avviso del Centro Funzionale d'Abruzzo che ha comunicato l'allarme del dipartimento della Protezione Civile Nazionale di condizioni meteorologiche avverse n.° 18027 prot. Pre/0011319 del 24/02/2018 recante: “dalle prime ore di domenica 25 febbraio 2018, e per le successive 24-36 ore, si prevedono: nevicate al di sopra dei 500-700m su Abruzzo, in estensione dalla tarda mattinata a Lazio, Molise e ...

Allerta Maltempo - scuole chiuse lunedì e martedì a L'Aquila : L'Aquila - Il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, ha disposto la sospensione dell'attività didattica per le giornate di domani, lunedì 26 febbraio e martedì 27 febbraio per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado del territorio comunale. La decisione, contenuta nell'ordinanza numero 88, è stata assunta al termine di una riunione che si è svolta negli uffici di via Ulisse Nurzia a cui hanno ...

Maltempo Frosinone : scuole chiuse e pronto il piano di emergenza : Anche il Comune di Frosinone corre ai ripari e dispone la chiusura delle scuole e allerta 12 ditte a partire da domani sera in vista dell’emergenza neve e gelo che, secondo le previsioni. “Le 12 ditte sono quelle che dispongono mezzi meccanici da usare come spazzaneve o spargisale. Saranno a disposizione da domani sera alle 20 quando si riunirà il Coc per far fronte alle eventuali emergenze. Oggi il sindaco ha disposto la chiusura ...

Maltempo Roma : a Nemi scuole chiuse lunedì 26 febbraio : “lunedì 26 febbraio 2018 per garantire la massima sicurezza dei cittadini degli alunni e dei docenti, le scuole di Nemi resteranno chiuse per il rischio di forti precipitazioni nevose, previste a seguito dell’ondata di freddo siberiano che si abbatterà nelle prossime ore su tutta l’Italia“: lo ha reso noto il sindaco di Nemi Alberto Bertucci. “È stato anche predisposto insieme alla Protezione Civile Comunale, un ...

Maltempo : scuole chiuse ad Ancona lunedì 26 e martedì 27 febbraio : In considerazione delle previsioni di avverse condizioni meteorologiche che indicano possibile abbondanti nevicate e gelate anche nel territorio di Ancona, il sindaco Valeria Mancinelli ha disposto per lunedì 26 e martedì 27 febbraio “la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado sul territorio comunale e la chiusura degli asili nido e scuole d’infanzia del Comune di Ancona”. L'articolo Maltempo: scuole chiuse ad Ancona ...

Maltempo Teramo : lunedì 26 Febbraio scuole chiuse a Giulianova : Il sindaco di Giulianova Francesco Mastromauro ha emesso un’ordinanza di chiusura, per lunedi’ 26 Febbraio, delle scuole di ogni ordine e grado – sospesa quindi attivita’ sia didattica sia amministrativa – e delle strutture comunali accessibili a richiesta (Sala Buozzi, Sottobelvedere e Auditorium di via dei Pioppi). Innalzato il livello d’allerta e pronto il piano di intervento per fronteggiare neve e ...

Maltempo Marche : lunedì 26 Febbraio scuole chiuse a Montegranaro : All’esito di una riunione tecnica tenutasi questa mattina nella sede del Comune di Monegranaro, il Sindaco Ediana Mancini ha firmato l’ordinanza di chiusura degli istituti scolastici per la giornata di lunedi’ 26 Febbraio. “La chiusura riguarda tutte le scuole di ordine e grado, compreso l’asilo comunale – sottolinea il Sindaco -. Contestualmente, verranno sospesi il servizio mensa e quello del trasporto ...

Maltempo - il sindaco di Pesaro : “Domani scuole aperte” : “Tutte le scuole domattina saranno regolarmente aperte. La protezione civile, verificati gli ultimi dati, non ritiene necessario la chiusura delle scuole”. Lo rende noto il sindaco di Pesaro Matteo Ricci su Facebook, sottolineando pero’ che la situazione “rimane problematica“. Il primo cittadino invita a spostarsi in auto il meno possibile “perché ci sono smottamenti e frane sulle strade. Le previsioni della ...

Maltempo Piemonte - neve e gelo : scuole chiuse nel Cuneese : Per le abbondanti nevicate attese, resteranno chiuse, domani, le scuole di ogni ordine a grado a Mondovì (Cuneo) e altri tre comuni vicini, Villanova, Morozzo e San Michele Mondovì. L’ordinanza è stata firmata oggi pomeriggio dai sindaci dopo l’allerta meteo di Arpa (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) che inserisce quasi tutta la provincia di Cuneo nella zona più critica per le nevicate e il calo delle ...

Maltempo - il Comune di Anzio : “I riscaldamenti in 5 scuole saranno avviati in anticipo” : “L’Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione del Comune di Anzio, Laura Nolfi, viste le previsioni meteo dei prossimi giorni, comunica che gli impianti di riscaldamento dei cinque Istituti Comprensivi di Anzio saranno avviati, anticipatamente, per riscaldare adeguatamente le aule e gli uffici scolastici”. Lo comunica il Comune di Anzio in una nota. L'articolo Maltempo, il Comune di Anzio: “I riscaldamenti in 5 scuole ...

Maltempo : lunedì 26 Febbraio scuole chiuse a Castel Gandolfo : Nella giornata di lunedì 26, “per garantire la massima sicurezza degli alunni, dei docenti, del personale ausiliario e di tutti i cittadini, le scuole di Castel Gandolfo resteranno chiuse per il rischio di forti precipitazioni nevose previste a seguito dell’ondata di freddo siberiano che investirà nei prossimi giorni la nostra penisola e l’area dei Castelli Romani”. Lo comunica il Comune di Castel Gandolfo. “La ...

Maltempo : domani 24 Febbraio scuole chiuse a Senigallia : scuole chiuse domani 24 Febbraio a Senigallia per il timore che l’ondata di Maltempo possa creare disagi e rischi alla popolazione. Lo ha annunciato il sindaco Maurizio Mangialardi. Chiusi anche i centri e gli asili convenzionati e i centri diurni per disabili. Il fiume Misa e’ ingrossato ma non ha raggiunto al momento livelli critici. “Si tratta di una decisione presa a titolo precauzionale per l’allerta arancione della ...

Allerta meteo - forte Maltempo sull’Italia : scuole chiuse in molti Comuni Sabato 24 - Lunedì 26 e Martedì 27 Febbraio [ELENCO LIVE] : Dopo un inverno mite, è adesso emergenza maltempo in tutta Italia con il Burian che fa davvero paura per la prossima settimana: da Domenica un’ondata di gelo farà piombare le temperature su valori polari sopratutto al Nord Italia. E intanto il maltempo sta facendo sul serio già in questo weekend, a causa di un ciclone Mediterraneo accompagnato da forti venti di scirocco che alimenta piogge torrenziali al Centro/Sud. Va da sé che ...

Allerta meteo - forte Maltempo sull’Italia : scuole chiuse in molti Comuni anche Sabato 24 Febbraio [ELENCO LIVE] : Dopo un inverno mite, è adesso emergenza maltempo in tutta Italia con il Burian che fa davvero paura per la prossima settimana: da Domenica un’ondata di gelo farà piombare le temperature su valori polari sopratutto al Nord Italia. E intanto il maltempo sta facendo sul serio già in questo weekend, a causa di un ciclone Mediterraneo accompagnato da forti venti di scirocco che alimenta piogge torrenziali al Centro/Sud. Va da sé che ...