Maltempo Toscana | scuole chiuse nel Senese e nell’Aretino lunedì 26 e martedì 27 Febbraio

Maltempo Toscana : scuole chiuse lunedì 26 Febbraio nel Pisano : scuole chiuse domani a Volterra e in tutti i comuni dell’Alta e Bassa Valdicecina, in provincia di Pisa, dopo le nevicate che si sono verificate oggi in tutta l’area. La decisione e’ stata presa dai sindaci anche per fronteggiare l’emergenza causata dalle numerose strade ghiacciate che collegano i diversi centri abitati. Nel pomeriggio infatti i vigili del fuoco di Pisa hanno comunicato che “il tratto di strada de ...

Maltempo Toscana : scuole chiuse in tre comuni della Maremma domani lunedì 26 Febbraio : Nei comuni di Gavorrano (Grosseto), Roccastrada (Grosseto) e Monterotondo Marittimo (Grosseto) le scuole domani rimarranno chiuse a causa del Maltempo. Lo rendono noto i sindaci. La neve, in questo momento, sta cadendo in quasi tutta la provincia di Grosseto, esclusa la zona costiera. Disagi anche sull’Amiata dove si registra oltre un metro e mezzo di neve sulla vetta. Fiocchi anche nel centro della citta’. Sull’Aurelia in ...

Maltempo Toscana - neve e freddo per l’arrivo del Burian : chiusa la strada del Monte Serra : Burian ha portato la neve sul Monte Serra nel Pisano e temperature sensibilmente piu’ rigide su tutto il territorio, con un calo secco di oltre 10 gradi rispetto a ieri. Alle ore 13 a Pisa il termometro segnava 3 gradi rispetto ai 16 del giorno prima. Il Comune di Calci per la presenza di neve sull’asfalto ha deciso la chiusura della strada a Tre Colli, in quota al Monte Serra, mentre i mezzi spargisale e spazzaneve del sistema ...

Maltempo Toscana : la neve supera il metro sull’Appennino Pistoiese : Oltre un metro di neve nella zona di Sambuca Pistoiese (Pistoia), sull’Appennino: le strade sono percorribili soltanto con gomme da neve o catene montate. All’Abetone l’accumulo in mattinata aveva già raggiunto l’altezza di 1,15 metri. La polizia municipale dei Comuni montani sta monitornado il traffico veicolare tra Lima e Cutigliano e che tutti gli autoveicoli in transito diretti verso l’Abetone montino le gomme ...

Maltempo Toscana : oltre mezzo metro di neve nell’Aretino : oltre mezzo metro di neve nel territorio comunale di Badia Tedalda (Arezzo) in Alta Val Marecchia, e il sindaco Alberto Santucci, presidente dell’Unione dei Comuni della Valtiberina, ha chiesto alla provincia l’invio della turbina in previsione dell’arrivo di un forte peggioramento meteo previsto per domenica. Al momento non si registrano problemi alla circolazione. Nessun problema al momento sulla E45 regolarmente aperta al ...

Maltempo Toscana : previste nevicate in Mugello fino 200 metri : Nell’Alto Mugello sono previste nevicate fino a quote di fondovalle (200-300m). fino alla tarda mattinata previste deboli nevicate anche sui rilievi del Mugello-Val di Sieve a quote superiori a 500m. Il personale della Città Metropolitana di Firenze è impegnato a garantire la percorribilità delle strade di competenza. Nei prossimi giorni, si spiega in una nota, “è atteso un deciso calo termico, si invitano tutti i cittadini a ...

Maltempo - gelo in Toscana : possibile fino a -15°C in montagna : Anche la Toscana sarà investita dall’ondata di gelo siberiano che arriva sull’Italia dal week end. Il Consorzio Lamma fa sapere che le masse d’aria molto fredda di origine artica-continentale attese causeranno un marcato abbassamento delle temperature, a partire dalla sera di domenica 25 febbraio e fino a giovedì 1° marzo. L’ingresso sarà accompagnato da forti venti di Grecale, in particolare nelle giornate di domenica, ...

Maltempo - ondata di freddo sull'Italia. Neve in Piemonte e Toscana : Maltempo, ondata di freddo sull'Italia. Neve in Piemonte e Toscana Primi disagi nella Penisola per l'arrivo della perturbazione annunciata nei giorni scorsi: nevica in Toscana, Piemonte e Marche. Forte bora a Trieste. Allerta gialla della Protezione civile dall'Emilia Romagna alla Sicilia. IL METEO Parole ...

Maltempo Toscana : neve nelle zone dell’Appennino tosco-romagnolo - nell’alto Mugello : Nevica in queste ore nelle zone dell’Appennino tosco-romagnolo, nell’alto Mugello, con precipitazioni localmente anche di forte intensità e fino a quote di fondovalle, nei comuni di Firenzuola, Marradi e Palazzuolo sul Senio. E’ prevista neve nel resto del Mugello al di sopra dei 500 metri. Il personale della Città Metropolitana di Firenze è impegnato per garantire la percorribilità delle strade di competenza. L'articolo ...

Maltempo Toscana : è iniziato a nevicare nell’Alto Mugello : Al momento si registrano nevicate, localmente anche di forte intensità, nell’alto Mugello, nei comuni di Firenzuola, Marradi e Palazzuolo sul Senio. Il personale della Città Metropolitana è impegnato per garantire la percorribilità delle strade di competenza. L'articolo Maltempo Toscana: è iniziato a nevicare nell’Alto Mugello sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - Burian porta neve e gelo/ Previsioni meteo : Toscana - allerta arancione al Mugello : L'Italia nella morsa del Burian: è questa la previsione dei meteorologi sulla corrente d'aria gelida proveniente dalla Russia. Temperature in calo al Nord e sulle regioni adriatiche(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 15:40:00 GMT)

Maltempo Toscana : vento in pianura ai piedi dell’Appennino e neve in montagna : In Toscana nel pomeriggio di oggi, domenica 18 febbraio, sono attese precipitazioni sparse, generalmente di debole intensità e solo occasionalmente a carattere di rovescio, sulle zone centromeridionali e orientali. Sono attesi cumulati medi non significativi e massimi non elevati sull’alto Mugello, l’Aretino, parte del Senese e del Grossetano. Lo stato di vigilanza per rischio idrogeologico terminerà alle 20. Prorogato fino alle 13 ...