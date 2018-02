Maltempo | scuole chiuse a Benevento e Guardia Sanframondi domani lunedì 26 Febbraio

Maltempo Campania : scuole chiuse domani lunedì 26 Febbraio a San Giuseppe Vesuviano : Le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse domani a San Giuseppe Vesuviano (Napoli) in seguito all’avviso di allerta meteo e del brusco calo delle temperature previsto sul territorio della Campania. Lo stabilisce una ordinanza del sindaco, Vincenzo Catapano, che raccomanda alla cittadinanza di adottare “la massima prudenza e, in caso di impraticabilita’ delle strade, di evitare spostamenti che non siano strettamente ...

Maltempo - allerta Burian : a Sora scuole chiuse domani lunedì 26 Febbraio : Il sindaco di Sora(Frosinone) Roberto de Donatis, ha firmato un’ordinanza di chiusura di tutte le scuole della città per domani, in vista dell’ondata di Maltempo che ha fatto scattare il piano di allerta in molte zone del Lazio. Il primo cittadino,con lo stesso provvedimento, ha anche invitato la popolazione, in presenza di forti nevicate, a non uscire di casa e a evitare la sosta vicino a edifici e alberi di alto fusto raccomandando ...

Maltempo - allerta Burian : domani 26 Febbraio scuole chiuse a Rieti : In previsione dell’ondata di Maltempo e dell’allerta neve diramato dalla Protezione civile, il sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti, ha firmato un’ordinanza che dispone la chiusura delle scuole del comune di Rieti, di ogni ordine e grado, per la giornata di domani, lunedi’ 26 Febbraio. L'articolo Maltempo, allerta Burian: domani 26 Febbraio scuole chiuse a Rieti sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - allerta Burian : domani 26 Febbraio scuole chiuse a Rieti : In previsione dell’ondata di Maltempo e dell’allerta neve diramato dalla Protezione civile, il sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti, ha firmato un’ordinanza che dispone la chiusura delle scuole del comune di Rieti, di ogni ordine e grado, per la giornata di domani, lunedi’ 26 Febbraio. L'articolo Maltempo, allerta Burian: domani 26 Febbraio scuole chiuse a Rieti sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - Burian gela l’Italia. A Roma domani chiuse tutte le scuole : Da stanotte attese nevicate al di sopra dei 300-500 metri, con locali sconfinamenti fino a quote di pianura, sulla Campania e sulla Puglia, e poi in estensione a Basilicata e Calabria. A Torino rinviata causa neve la partita Juventus-Atalanta...

Maltempo - allerta Burian : a Livorno strade ripulite da neve - domani scuole aperte : Situazione sotto controllo a Livorno dopo la copiosa nevicata di questa mattina che ha interessato in modo particolare la zona collinare di Valle Benedetta, Montenero e Castellaccio: le strade sono pulite e dalle 14 sono intervenuti 5 mezzi spargisale che saranno di nuovo in azione alle ore 18 (la terza fase di passaggio sara’ effettuata domani mattina intorno alle ore 6). Sono inoltre in servizio le pattuglie della Polizia municipale che ...

Scuole chiuse domani - Maltempo e neve a Roma/ Allerta gelo : studenti a casa anche a L'Aquila e Alta Irpinia : Scuole chiuse domani a Roma a causa del maltempo: le località del Centro-Sud in cui è stato adottato lo stesso provvedimento a causa dell'Allerta gelo e neve causata da Burian.(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 19:07:00 GMT)

Maltempo - allerta Burian : scuole chiuse domani 26 Febbraio in Gallura : scuole chiuse domani nei Comuni montani della Gallura. I sindaci di Tempio Pausania, Luras, Calangianus e Bortigiadas hanno emanato l’ordinanza di chiusura di tutte le scuole in previsione dell’arrivo dell’ondata di freddo artico che, secondo le previsioni meteo, portera’ neve e gelate nella parte nord orientale della Sardegna. La sindaca di Luras, Marisa Careddu, ha attivato il Coc, il Centro operativo comunale, ...

Maltempo - allerta Burian : scuole chiuse lunedì 26 e martedì 27 Febbraio in Alta Irpinia : scuole chiuse domani e martedi’ ad Avellino, Ariano Irpino e in quasi tutti i comuni dell’Alta Irpinia, piu’ degli altri interessati dalla perturbazione meteorologica che annuncia piogge forti, nevicate anche a bassa quota e un forte abbassamento delle temperature. Il Comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico, riunitosi in Prefettura, ha deciso anche lo stop alla circolazione, a partire dalle 22 di oggi, dei mezzi ...

Maltempo : freddo - neve e vento forte da Nord a Sud. Neve attesa anche a Roma : domani scuole chiuse : freddo, Neve e vento forte dal Nord al Sud dell'Italia . Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede da stanotte nevicate al ...

Maltempo - allerta Burian : scuole chiuse lunedì 26 e martedì 27 Febbraio in Alta Irpinia : scuole chiuse domani e martedi’ ad Avellino, Ariano Irpino e in quasi tutti i comuni dell’Alta Irpinia, piu’ degli altri interessati dalla perturbazione meteorologica che annuncia piogge forti, nevicate anche a bassa quota e un forte abbassamento delle temperature. Il Comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico, riunitosi in Prefettura, ha deciso anche lo stop alla circolazione, a partire dalle 22 di oggi, dei mezzi ...

Maltempo Lazio : domani scuole chiuse ai Castelli Romani : Per l’allerta meteo domani scuole chiuse a Tivoli e in molti paesi dei Castelli romani. Molti i sindaci che hanno adottato un’ordinanza di chiusura degli istituti scolastici. Studenti a casa a Castel Gandolfo, Monte Compatri, Lanuvio e Frascati. Sui Monti Prenestini analogo provvedimento e’ stato preso dai sindaci di Labico, Palestrina e Zagarolo. L'articolo Maltempo Lazio: domani scuole chiuse ai Castelli Romani sembra essere ...

Maltempo : domani 26 Febbraio scuole chiuse a Roma : domani scuole chiuse a Roma in previsione dell’ondata di Maltempo e dell’allerta neve. “E’ stata firmata l’ordinanza sindacale che dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, sul territorio di Roma per lunedi’ 26 Febbraio”, si legge in una nota del Campidoglio. L'articolo Maltempo: domani 26 Febbraio scuole chiuse a Roma sembra essere il primo su Meteo Web.

Arriva Burian : Maltempo e gelo in Italia - domani scuole chiuse a Roma | : Ondata di gelo siberiano, nuova allerta meteo della Protezione Civile. Non esclusa neve a Roma, dove la Croce Rossa lavora per garantire accoglienza ai clochard. Nevischio a Genova. domani scuole ...