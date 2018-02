Maltempo Lazio | scuole chiuse in provincia di Frosinone

Maltempo : il prefetto di Rieti sospende la circolazione dei mezzi pesanti : In vista del preannunciato peggioramento delle condizioni meteorologiche, il prefetto di Rieti, Valter Crudo, sentito il Comitato operativo per la Viabilita’, ha disposto, in via cautelativa, la sospensione provvisoria della circolazione dei mezzi pesanti con oltre 7,5 tonnellate di peso, sulla rete viaria della provincia di Rieti, con esclusione dei centri urbani. Il provvedimento avra’ efficacia dalle 22 di oggi fino a quando le ...

Maltempo : Regione Lazio - preallerta per neve : Maltempo: Regione Lazio, preallerta per neve comuni mettano in atto piani emergenza “A seguito della preallerta per neve emessa dal Centro Funzionale Regionale a partire... L'articolo Maltempo: Regione Lazio, preallerta per neve su Roma Daily News.

Maltempo Lazio : domani scuole chiuse ai Castelli Romani : Per l’allerta meteo domani scuole chiuse a Tivoli e in molti paesi dei Castelli romani. Molti i sindaci che hanno adottato un’ordinanza di chiusura degli istituti scolastici. Studenti a casa a Castel Gandolfo, Monte Compatri, Lanuvio e Frascati. Sui Monti Prenestini analogo provvedimento e’ stato preso dai sindaci di Labico, Palestrina e Zagarolo. L'articolo Maltempo Lazio: domani scuole chiuse ai Castelli Romani sembra essere ...

Maltempo Campania - stop alla circolazione sulla ‘Agerolina’ : interdetto il cratere del Vesuvio : Il prefetto di Napoli, Carmela Pagano, in relazione alle previsioni di avverse condizioni metereologiche previste per questi giorni e sentito il Comitato operativo per la viabilità, ha adottato ordinanza di limitazione alla circolazione dei mezzi pesanti oltre 7.5 tonnellate dalle ore 22 di oggi fino alle ore 24 del 27 febbraio “e comunque fino a cessate esigenze” sulla ex Strada Statale 366 (Agerolina), nel tratto tra Gragnano e ...

Maltempo. Preallerta neve Lazio e Fiumicino : ‘Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dalla tarda... L'articolo Maltempo. Preallerta neve Lazio e Fiumicino su Roma Daily News.

Maltempo - domani in arrivo neve - pioggia e vento forte : diramata allerta anche per il Lazio : Una depressione presente sul Mediterraneo continua ad alimentare condizioni di marcata instabilità, che coinvolgerà domani le estreme regioni meridionali dell'Italia. Al contempo,...

Maltempo Bologna e Modena : stop alla circolazione dei mezzi pesanti : I prefetti di Bologna e Modena hanno disposto, in via precauzionale e in considerazione delle previsioni meteo (abbassamento delle temperature, nevicate e gelate), il divieto di circolazione per i mezzi commerciali con massa superiore a 7,5 tonnellate sugli interi sistemi viari delle province (autostrade, statali e provinciali, anche per trasporti e veicoli eccezionali). Il divieto è in vigore dalle 22 di domenica 25 febbraio – e estende ...

Maltempo - domani in arrivo neve - pioggia e vento forte : diramata allerta anche per il Lazio : Una depressione presente sul Mediterraneo continua ad alimentare condizioni di marcata instabilità, che coinvolgerà domani le estreme regioni meridionali dell'Italia. Al contempo, l'ingresso di aria ...

Maltempo - allerta neve in Puglia : stop alla circolazione dei Tir a Bari - Barletta-Andria-Trani e Foggia : Le Prefetture di Bari, Barletta-Andria-Trani e di Foggia hanno adottato un decreto che vieta la circolazione fuori dai centri abitati nel territorio di queste province, in previsione di nevicate anche a bassa quota in Puglia: l’interdizione riguarda i veicoli ed i complessi di veicoli per il trasporto di cose di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate. Nelle province Bat e Foggi la disposizione sarà in vigore a ...

BURAN - NEVE E GELO : ALLARME Maltempo/ Video - pericolo valanghe : allerta di 36 ore nel Lazio (previsioni meteo) : MALTEMPO, arriva BURAN: ondata di GELO siberiano. Previsioni meteo: a Milano NEVE e temperature sotto zero. Le ultime notizie: a Genova è emergenza senzatetto, bora record a Trieste(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 23:19:00 GMT)

Maltempo - la Regione Lazio : pianificazione ad hoc per le zone del sisma - “tutti i Comuni attuino i Piani di Emergenza” : L’Agenzia regionale di Protezione Civile del Lazio ha riunito questa mattina presso la Sala operativa regionale i rappresentanti dei coordinamenti delle associazioni di Protezione Civile. L’incontro è stato organizzato in considerazione della preallerta per il Maltempo previsto a partire da domenica con possibili precipitazioni nevose anche in pianura, sul litorale, sulla città di Roma e su tutto il territorio regionale. Questo ...

Maltempo Lazio : continua a nevicare sulla SR509 di Forca d’Acero : continua a nevicare sulla strada regionale 509 di Forca d’Acero, interessato soprattutto il tratto dal km 9+680 fino al km 11+000. Sempre attivi mezzi spazzaneve e spargisale ?di Astral spa. Lo comunica Astral Infomobilità. L'articolo Maltempo Lazio: continua a nevicare sulla SR509 di Forca d’Acero sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Lazio : nevica sulla Forca d’Acero - spazzaneve e spargisale in azione : sulla strada regionale 509 di Forca d’Acero sta nevicando dal km 15+000 al km 9+680. Sul tratto interessato sono attivi mezzi spazzaneve e spargisale di Astral spa. Lo comunica Astral Infomobilità. L'articolo Maltempo Lazio: nevica sulla Forca d’Acero, spazzaneve e spargisale in azione sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - neve tra Lazio e Abruzzo : fiocchi anche sulla A24 : Maltempo con neve al confine tra Lazio e Abruzzo. I fiocchi sono caduti a Forca d’Acero, localita’ a oltre 1500 metri d’ altezza che collega la Valcomino con l’Abruzzo. Imbiancata la strada 509 tra il km 16 e il km 9+680, dove Astral (azienda che gestisce le strade regionali del Lazio) ha fatto lavorare spargisale e spazzaneve. Prima neve debole e poi nevischio, in serata, anche sulla A24 Roma-L’Aquila, tra ...