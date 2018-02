Maltempo | la Prefettura | a Napoli dalle 22 stop a mezzi pesanti

Maltempo Ancona - Prefettura : stop ai veicoli pesanti dalle 22 : In considerazione delle previsioni di nevicate lungo la dorsale adriatica è stato disposto il divieto di circolazione per i mezzi pesanti dalle 22 di stasera nel territorio della provincia di Ancona : lo ha stabilito il prefetto Antonio d’Acunto. La limitazione della circolazione riguarda i veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate sull’autostrada A14, sulle strade statali e provinciali. Al momento sul territorio regionale si ...

Maltempo e treni in tilt : dalla prefettura di Genova un piano per Rfi : Nel pomeriggio di ieri si è svolta in prefettura a Genova una riunione presieduta dal Prefetto Fiamma Spena per esaminare le criticità che hanno interessato il trasporto ferroviario in occasione delle avverse condizioni meteorologiche del 10 e 11 dicembre. Scopo dell’incontro, al quale hanno partecipato l’Assessore Regionale alla Protezione Civile Giacomo Raul Giampedrone, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco Fabrizio ...